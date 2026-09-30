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La Sabrina 4 « Superstition » croit en son destin

Publié le 30/09/2026 à 10:17 Twitter Facebook

Nike – La quatrième chaussure signature de Sabrina Ionescu s’apprête déjà à passer la cinquième avec ce coloris « Superstition » qui verra donc les demi-finales des playoffs aux pieds de l’arrière new-yorkaise.

La Nike Sabrina 4 « Superstition » sera bien au rendez-vous des demi-finales des playoffs. Le Liberty a assuré sa qualification cette nuit en disposant à nouveau des Lynx, et on pourra donc retrouver Sabrina Ionescu au prochain tour avec ce tout nouveau coloris qu’elle portait d’ailleurs dans le Game 2 contre Minnesota avec un match brillant à la clé (18 points, 7 passes décisives).

La tige couleur lavande est complétée d’une touche de gris sur la partie supérieure de la chaussure. Le « Swoosh » latéral et une partie de la semelle ressortent pour leur part dans un dégradé allant du violet au bleu turquoise.

Au niveau de la semelle par ailleurs, Nike conserve l’association entre la mousse Cushlon 3.0 et une unité Zoom Air placée sous l’avant du pied, afin d’offrir amorti et réactivité. La principale nouveauté de cette Sabrina 4 reste toutefois la présence du dispositif « Flyplate », une plaque intermédiaire en TPU inspirée des chaussures de running, destinée à apporter davantage de stabilité et de dynamisme dans les changements d’appuis.

La Nike Sabrina 4 « Superstition » sera à retrouver à partir du 8 octobre sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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