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La Sabrina 4 « The Switch » lance le retour de la WNBA

Publié le 14/09/2026 à 10:45 Twitter Facebook

Sneakers – La quatrième chaussure signature de Sabrina Ionescu revient dans un coloris « The Switch » particulièrement voyant, mêlant rose et jaune fluo.

Nike Sabrina 4 The SwitchLa parenthèse de la Coupe du monde s’est refermée hier avec la victoire de Team USA face à l’Equipe de France en finale. La WNBA va désormais reprendre ses droits dès jeudi soir, et Nike accompagne ce retour en dévoilant un nouveau coloris « The Switch » de la Sabrina 4.

La quatrième chaussure signature de Sabrina Ionescu, absente du Mondial comme Kelsey Plum et A’ja Wilson, ne passera pas inaperçue. Sa tige entièrement rose est relevée de touches de jaune fluo, notamment sur la languette, où figure toujours le logo « S » de la joueuse du New York Liberty, mais aussi sur le « Swoosh » latéral et une partie de la semelle extérieure.

Côté technologie, Nike conserve l’association entre la mousse Cushlon 3.0 et une unité Zoom Air placée sous l’avant du pied, afin d’offrir amorti et réactivité.

La principale nouveauté de cette Sabrina 4 reste toutefois la présence du dispositif « Flyplate », une plaque intermédiaire en TPU inspirée des chaussures de running, destinée à apporter davantage de stabilité et de dynamisme dans les changements d’appuis.

La Nike Sabrina 4 « The Switch » est d’ores et déjà disponible en précommande sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros, avec une expédition annoncée sous trois jours.

Nike Sabrina 4 The Switch

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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