La Sabrina 4 monte en puissance

Sabrina Ionescu a mis le temps pour retrouver ses marques après avoir débuté la saison à l’infirmerie du New York Liberty, décrochant au passage le trophée de MVP de la finale de la Commissioner’s Cup il y a un mois et demi.

C’est maintenant au tour de sa chaussure signature de briller avec la sortie de la Sabrina 4, désormais disponible en France ! Cette année encore, le modèle signature de la New-Yorkaise envoie du lourd, avec une tige entre mesh et cuir et une semelle encore revue pour être plus réactive.

La semelle intermédiaire est ainsi équipée d’une mousse Cushlon 3.0 associée à une unité Zoom Air sous l’avant du pied. A noter également l’apparition du dispositif « Flyplate », une plaque intermédiaire en TPU inspirée des chaussures de running, et qui fait sa première apparition dans la gamme « Nike Basketball ».

Au rayon des bonnes nouvelles, on peut également souligner que la Sabrina 4 intègre à son tour le programme « Nike By You », qui permet de customiser sa paire. Trois coloris complètent l’offre actuelle : un coloris aux couleurs du New York Liberty en noir et vert turquoise, qui sera bientôt suivi de la version « Nike Nights » en noir et bleu marine, et du coloris « Light Work » en blanc et gris métal.

En attendant la suite, la Nike Sabrina 4 « New York Liberty » est à retrouver sur le site officiel de Nike France au prix de 129.99 euros.



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