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La Sabrina 4 débarque enfin en France !

Publié le 10/08/2026 à 11:56 Twitter Facebook

Nike – Attendue depuis mi-juillet, la quatrième chaussure signature de Sabrina Ionescu sort ce lundi sous ce premier coloris « Nike Nights ».

Sabrina 4
Le grand jour est arrivé pour la Nike Sabrina 4 ! La quatrième chaussure signature de Sabrina Ionescu est enfin disponible en France après de longues semaines d’attente. La joueuse phare du New York Liberty a eu le temps de remonter en puissance avec sa nouvelle paire aux pieds, après avoir manqué le début de saison.

La Sabrina 4 avait été dévoilée aux couleurs de son équipe new-yorkaise, mais on la retrouve aujourd’hui sous un premier coloris « Nike Nights » noir, assorti de finitions en gris, sur le « swoosh » et le logo « S » sur la languette, et bleu.

La tige entre mesh et cuir a été retravaillée, s’inspirant des modèles précédents, de la ligne Kobe et aussi de la Nike GT Cut 1. Au niveau de la semelle, on retrouve l’association de mousse Cushlon 3.0 à une unité Zoom Air sous l’avant du pied. La grosse innovation pour un modèle « Nike Basketball », c’est la présence du dispositif « Flyplate », une plaque intermédiaire en TPU inspirée de chaussures dédiées à la course à pied.

La Sabrina 4 « Nike Nights » est donc à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros !

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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