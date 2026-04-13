La Sabrina 4 entre dans la lumière

La WNBA est à nouveau en pleine ébullition et pour cause, la saison va bel et bien reprendre le 8 mai prochain ! Les négociations entre joueuses et franchises vont bon train depuis ce week-end. En attendant de connaître la totalité de la composition des rosters, on peut être sûr de deux choses, Sabrina Ionescu sera bien de retour au New York Liberty, et entamera cette nouvelle saison avec une nouvelle chaussure signature aux pieds : la Nike Sabrina 4 !

La paire de l’arrière shooteuse a été dévoilée aux couleurs de son équipe new-yorkaise, et si on retrouve l’ADN des modèles précédentes, cette quatrième version affiche également son lot de nouveautés. La tige entre mesh et cuir a été retravaillée, s’inspirant des modèles précédents, de la ligne Kobe et aussi de la Nike GT Cut 1. Au niveau de la semelle, on retrouve l’association de mousse Cushlon à une unité Zoom Air sous l’avant du pied.

La grosse innovation pour un modèle « Nike Basketball », c’est la présence du dispositif « Flyplate », une plaque intermédiaire en TPU inspirée de chaussures dédiées à la course à pied.

Les précédentes versions Flyplate étaient en fibre de carbone. Cette innovation pour la Sarbina 4 doit apporter plus de réactivité à sa semelle, pour accompagner au mieux des appuis toujours plus vifs. Reste désormais à attendre la sortie mondiale de la Nike Sabrina 4, attendue pour le mois de juillet au prix de 135 dollars.