La Giannis Freak 8 s’apprête à accompagner Giannis Antetokounmpo dans sa nouvelle vie de superstar du Heat. S’il avait déjà dévoilé sa huitième chaussure signature avec les Bucks sur la deuxième partie de la saison dernière, le modèle n’est sorti qu’au mois doute, et sera bien sûr aux pieds du « Greek Freak » pour ses grands débuts avec le Heat.

Le quatrième coloris de la paire est déjà connu. Après la version « Etched in Stone », on reste sur le thème de la pierre avec cette fois ce coloris « Gemstone » dans un style « pierre précieuse ».

On retrouve ainsi une base en mesh bleu marine pour la tige, ornée de renforts moulés d’un bleu plus clair. Le « swoosh » apparaît cette fois dans le bon sens, ici en doré. La languette noire est complétée par le logo de Giannis Antetkounmpo, en noir sur fond doré, qu’on retrouve également sur le talon.

Rayon nouveautés, la semelle intermédiaire est équipée de la technologie « ReactX » au niveau du talon et de l’avant du pied.

La Giannis Freak 8 « Gemstone » sera à retrouver sur Basket4Ballers à partir du 8 octobre à 115 euros.