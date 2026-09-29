Mat Ishbia va désormais contrôler 80% des Suns

Il y a un mois seulement, la question de la vente des Suns commençait à se poser, dans un contexte où, en plus, beaucoup de franchises NBA changent de mains. La raison d’un tel doute ? Les importantes pertes financières récemment affichées par United Wholesale Mortgage (UWM), l’entreprise de Mat Ishbia, le propriétaire de la franchise.

Un mois plus tard, ce dernier apporte une réponse très concrète à ces interrogations puisqu’il va acquérir 14% supplémentaires des Suns, portant ainsi sa participation personnelle à près de 80%. Avec les 19% détenus par son père, Jeff, et son frère, Justin, la famille Ishbia contrôlera bientôt 99% de la franchise de Phoenix !

Le propriétaire en a profité pour rassurer les fans locaux. Les millions perdus par son entreprise n’auront « aucun impact sur les Suns », assure-t-il.

« Vais-je continuer de payer la luxury tax ? Oui. Allons-nous continuer de faire de grandes choses pour les fans ? Oui, oui, oui », insiste-t-il. « On va continuer. Je vais détenir cette équipe pour 40 ou 50 ans. On va dépenser ce qui sera nécessaire de dépenser. »

Mat Ishbia veut ainsi couper court aux inquiétudes liées aux 622 millions de dollars perdus par UWM sur les deux premiers trimestres de l’année 2026.

« On a eu un mauvais trimestre et les gens essaient d’inventer des histoires et de créer de la négativité. Quand on a fait un bon trimestre, je n’ai pas vu les mêmes articles. Ça fait partie de la vie. La société va bien. On s’en sort très bien », conclut-il.