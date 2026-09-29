Kawhi Leonard ne veut plus être une « distraction » à Toronto

Il se présente devant la presse avec un grand sourire pas vraiment dans ses habitudes. Encore moins au regard du contexte. « Bonjour tout le monde, merci d’être venus. Je suis heureux d’être ici », démarre Kawhi Leonard sans attendre la première question des journalistes.

« Je sais pourquoi certains d’entre vous sont venus. Vous voulez entendre parler de l’enquête, mais vous savez, après avoir discuté avec la NBA et la NBPA (le syndicat des joueurs), je pense que la meilleure décision est d’aller de l’avant et de me concentrer sur le fait d’être un Toronto Raptor », poursuit l’ailier.

On comprend que celui-ci veut tourner la page d’un été particulièrement mouvementé. Son avenir à Toronto avait été mis en suspens en attendant les conclusions de l’enquête de la NBA au sujet du contournement des règles du « salary cap » du temps où il évoluait aux Clippers.

Début septembre, la ligue annonçait les sanctions à son encontre, et surtout vis-à-vis de son ancienne formation. Une décision qui avait finalement permis de débloquer son arrivée au Canada.

Le joueur le plus âgé de l’équipe

« J’ai déjà été une distraction pendant les 70 derniers jours et je n’ai pas pu rencontrer mes coéquipiers, ni participer au minicamp avec eux. Désormais, je veux uniquement parler des Raptors de Toronto », dit encore Kawhi Leonard, qui ne sera ainsi pas interrogé sur le sujet au cours de la conférence de presse.

Les Raptors donc ? Il voit chez eux « un groupe jeune et compétitif, axé d’abord sur la défense, qui se projette vite en transition », et qui sort d’une belle saison terminée par un match 7 perdu au premier tour des playoffs.

Un contexte sportif qui plaît à l’ailier. « J’ai besoin de pression, j’aime être dans un environnement de gagne, et je sens qu’ils m’offrent cela ici », juge-t-il.

En retour, Kawhi Leonard apportera toute son expérience à un groupe dont il est désormais l’élément le plus âgé et le plus capé en nombre de saisons NBA (14). « Je pense que ce que j’ai accompli m’impose le respect des joueurs. Je dois donc être un leader, montrer l’exemple, et servir d’yeux et d’oreilles sur le terrain pour Darko (Rajakovic). Je vais être un guide, essayer d’aider les gars à progresser. Les rookies, ou n’importe qui d’autre ayant besoin d’aide, je suis là. Je suis un bon coéquipier, un mec cool. »

Le « fun guy » à l’œuvre

Toujours un « fun guy » en somme, comme le fait remarquer un journaliste local en référence à cette sortie mythique de Kawhi Leonard lors de son arrivée en 2019 à Toronto.

« Absolument ! », en sourit l’intéressé, qui espère jouer davantage que l’an dernier (65 matchs), là où son coach aimerait le voir disputer… les « 82 matchs et 48 minutes chaque soir ». « Mais la réalité est qu’à son âge et avec son historique avec les blessures, on doit être super intelligents », ajoute plus sérieusement le coach.

En attendant, Kawhi Leonard, qui ne regrette pas d’avoir quitté le Canada après le titre de 2019 pour se rapprocher de sa famille, se réacclimate à une ville où il est devenu une véritable icône. Savoir que l’opération « Ka’Wine and Dine », ces restaurants lui proposant des repas gratuits, est de retour le fait sourire. « C’est assez drôle, surtout quand ce sont mes amis qui paient. Je leur dis forcément : ‘Ka’Wine and Dine’ ! »

Kawhi Leonard semble aujourd’hui assumer pleinement cette image décalée qui lui colle désormais à la peau, notamment lorsqu’il s’agit de son rire devenu viral. « Du moment que ça rend les gens heureux, j’imagine. Si je peux faire rire avec mon rire, ça me va. Je n’en ai pas honte. On parlait même d’une petite émission pour voir qui a le rire le plus marrant au micro. Mais peu importe ce qui vous apporte de la joie, amusez-vous avec ça. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.