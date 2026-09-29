DeMar DeRozan prêt à tous les sacrifices avec les Nuggets

À Denver, DeMar DeRozan va découvrir un nouveau rôle puisqu’il sortira du banc alors qu’il a toujours été titulaire dans ses différentes équipes. Une situation qui ne dérange pas l’ancien des Kings, arrivé dans le Colorado pour aider les Nuggets à remporter un nouveau titre et, au passage, décrocher enfin sa première bague.

« Mon objectif est de gagner, d’être sur le terrain et d’être compétitif, d’être moi-même et d’aider l’équipe autant que possible », résume-t-il. « J’aime le basket et cela reste du basket. Ce qui m’intéresse, c’est d’aller sur le terrain et de faire tout ce qu’il faut pour gagner. J’ai suffisamment joué pour voir tous les sacrifices qui doivent être faits. Parfois, je jouais 39 minutes par match. Si vous jouez une minute de moins, c’est un sacrifice que vous devez faire. Donc, je ne viens pas en posant des conditions. Je m’engage simplement à être prêt pour tout ce qui peut arriver. »

En recrutant DeMar DeRozan, les Nuggets récupèrent un joueur qui reste un très bon scoreur puisqu’il apportait encore 18 points par soir avec les Kings la saison dernière. David Adelman a donc logiquement affirmé que son nouvel ailier aura souvent le ballon lorsqu’il évoluera avec les joueurs du banc.

DeMar DeRozan compte profiter de l’attention attirée par Nikola Jokic

Au fil des années, DeMar DeRozan s’est démarqué par sa capacité à se créer son tir, surtout à mi-distance, à provoquer des fautes, mais aussi par sa fiabilité. Lors de sa dernière année à Sacramento, il a pris part à 77 rencontres en jouant, en moyenne, 31 minutes alors qu’il vient de souffler sa 37e bougie.

Si DeMar DeRozan a notamment été recruté pour permettre à l’attaque de Denver de continuer à tourner lorsque Nikola Jokic sera sur le banc, le multiple All-Star a également hâte de partager le terrain avec le triple MVP.

« Tout au long de ma carrière, la plupart de mes points ont été compliqués à inscrire », rappelle en tout cas DeMar DeRozan. « Pouvoir jouer avec quelqu’un qui attire autant d’attention, mais qui a aussi le QI basket pour offrir un panier facile, cela va simplement me faciliter la vie. »

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 21:37 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 34:46 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35:01 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 36:45 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38:11 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35:00 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 35:57 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 36:23 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 33:54 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SA 77 34:55 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SA 68 34:04 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SA 61 33:43 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 CHI 76 36:06 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36:15 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 37:50 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 77 35:57 47.7 32.8 85.7 0.6 3.2 3.9 4.4 1.9 0.8 1.4 0.4 22.2 2025-26 SAC 77 31:15 49.7 32.0 86.8 0.5 2.5 2.9 4.1 1.9 1.0 1.2 0.3 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.