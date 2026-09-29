Grâce à LaMelo Ball, Anthony Edwards veut redevenir « un pur arrière »

Après deux finales de conférence consécutives, les Wolves ont été éliminés dès les demi-finales de conférence lors des derniers playoffs. Un recul qui a poussé les dirigeants à remodeler leur effectif pendant l’intersaison.

Pièces maîtresses du jeu intérieur, Naz Reid et Julius Randle ont été transférés afin de permettre l’arrivée de LaMelo Ball en provenance de Charlotte, tandis que Jonathan Kuminga a rejoint Minnesota comme free agent. Des changements importants qui enthousiasment Anthony Edwards, malgré le départ de plusieurs de ses proches.

« Naz va vraiment me manquer, c’est mon frère », a-t-il expliqué lors du « Media Day » des Wolves. « Mais je suis très heureux des changements dans le vestiaire. Il y a beaucoup de mentalités et de personnalités différentes. Je pense que tout cela va très bien fonctionner ensemble. »

LaMelo Ball va le soulager

L’arrivée de LaMelo Ball pourrait surtout modifier en profondeur le rôle d’Anthony Edwards. Ces dernières saisons, le franchise player des Wolves a régulièrement dû remonter le ballon et organiser une partie du jeu de son équipe. Une charge de création qui l’a parfois éloigné de son registre naturel.

« Au fond de moi, j’ai toujours eu le sentiment d’être un pur arrière », a-t-il expliqué. « Je n’ai jamais pensé pouvoir développer des qualités de meneur. Je sais que Chris Finch insiste beaucoup pour que je passe davantage le ballon, mais maintenant, nous avons LaMelo, donc je suis content. »

Avec LaMelo Ball à ses côtés, Anthony Edwards espère pouvoir se concentrer davantage sur ses principales forces : attaquer, jouer sans ballon et défendre. La saison passée, il a établi un nouveau record personnel avec 28,8 points de moyenne à 48% au tir en 61 rencontres, tout en devant assumer une part importante de la création offensive.

Le partage des responsabilités devrait surtout lui permettre de mieux gérer son énergie, et donc de retrouver davantage d’impact de l’autre côté du terrain.

« Ces deux dernières années, je ne pouvais pas défendre aussi bien que je le voulais parce que je devais remonter le ballon », a-t-il poursuivi. « Par moments, je devais aussi marquer en permanence et j’étais vraiment fatigué. Maintenant, j’ai LaMelo et plusieurs meneurs. Je n’aurai pratiquement plus besoin de remonter le ballon. Je pourrai rester dans le corner pendant trois ou quatre possessions consécutives et défendre sur les meilleurs joueurs. Cette saison, vous allez me voir dominer d’une manière différente. »