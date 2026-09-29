Pour Bronny James, c’est la saison de l’émancipation

Après deux saisons remplies de situations inédites, les chemins de LeBron et Bronny James se sont séparés durant l’intersaison. Le premier a quitté les Lakers pour rejoindre les Sixers, tandis que le second est resté à Los Angeles, où son contrat de 2,3 millions de dollars pour la saison à venir est garanti.

LeBron James avait échangé avec sa famille avant de choisir Philadelphie. Avec son fils, en revanche, les discussions semblent avoir été particulièrement brèves.

« Nous sommes des hommes de peu de mots lorsqu’il s’agit de parler de nos affaires, de ce que nous allons faire ou de ce que nous ressentons l’un pour l’autre », a expliqué Bronny lors du « Media Day » des Lakers. « Pour être honnête, nous n’en avons donc pas beaucoup parlé. »

Cela ne signifie pas pour autant que les deux hommes ne se comprennent pas. Bronny James assure que son père connaît parfaitement ses ambitions et sa volonté de construire sa propre carrière.

« Il suit son chemin et je suis le mien. Il sait que je veux me faire un nom, poursuivre ma carrière et continuer à progresser comme joueur. Il sait que je veux me concentrer là-dessus. Il a donc pris sa décision. »

Prouver qu’il est Bronny, et pas seulement LeBron James Jr.

La saison passée, Bronny James a disputé 42 rencontres de saison régulière et huit matchs de playoffs. Pour sa deuxième campagne complète, il espère désormais s’installer davantage dans la rotation, derrière Luka Doncic et Austin Reaves.

Le départ de son père pourrait aussi l’aider à sortir davantage de son ombre. Depuis son arrivée en NBA, chacun de ses gestes est analysé à travers le prisme de LeBron James. Une situation à laquelle il est habitué depuis toujours et qu’il préfère utiliser comme une source de motivation.

« Vous me connaissez sous le nom de Bronny, mais mon vrai prénom est LeBron. Je vis avec ça depuis toujours », a-t-il rappelé. « Cela me motive à me lever chaque jour et à essayer de prouver qui je suis en tant que Bronny, plutôt que simplement comme LeBron. »

Pendant deux saisons, père et fils auront tout de même marqué l’histoire de la NBA puisqu’ils sont devenus les premiers à évoluer ensemble, en saison régulière puis en playoffs.

Cette parenthèse est désormais refermée. Los Angeles aborde sa première saison sans LeBron James depuis l’exercice 2017/18, au sein d’un groupe largement remanié.

Des retrouvailles à Noël

Bronny James n’affiche toutefois aucune amertume concernant la décision de son père. Il se dit au contraire heureux pour lui et curieux de voir jusqu’où ira sa nouvelle aventure avec les Sixers.

« Je suis heureux pour lui et impatient de voir comment leur saison va se dérouler », a-t-il ajouté.

Le calendrier a d’ailleurs prévu des retrouvailles particulièrement symboliques. Les Lakers accueilleront les Sixers à Noël, à Los Angeles. Après avoir été coéquipiers, LeBron et Bronny James pourraient donc s’affronter pour la première fois en NBA.

« J’ai hâte de le retrouver à Noël. J’ai hâte de jouer contre lui à Noël. Cela va être sympa. »

Bronny James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 27 6:42 31.3 28.1 78.6 0.1 0.5 0.7 0.8 0.5 0.3 0.5 0.1 2.3 2025-26 LAL 42 8:56 40.9 38.6 85.7 0.1 0.4 0.5 1.2 0.7 0.5 0.6 0.1 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.