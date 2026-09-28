Pas de politiquement correct : Dylan Harper veut être titulaire !

Dylan Harper a-t-il été le joueur de San Antonio le plus convaincant des Finales face aux Knicks ? Le début de la nouvelle saison va apporter une nouvelle vérité. Mais il faut rappeler qu’en juin, à la sortie de cette défaite, et face aux performances moyennes de De’Aaron Fox, la question de son statut s’est immédiatement posée.

Le fils de Ron Harper ne méritait-il pas d’être dans le cinq majeur, au vu de son niveau ? Faut-il le cantonner à un rôle de remplaçant alors qu’il semble déjà avoir la maturité et le jeu pour peser fortement, dès sa deuxième saison ? Le principal intéressé avait écarté ce débat au cœur de l’été, mais ses dernières déclarations au magazine GQ démontrent que cela reste dans un coin de sa tête.

En compagnie de Stephon Castle, il commence par annoncer qu’il va « gagner le trophée de sixième homme de l’année » lors de cet exercice 2026/27. « Non, tu ne vas pas le gagner, mon gars », répond son coéquipier. « Je vais gagner le trophée de sixième homme », insiste pourtant l’arrière, alors que le meneur lui demande de qui il sera le remplaçant. « Je ne sais pas. Dieu ? », s’amuse Dylan Harper.

« Ce serait quoi la réponse politiquement correcte ? »

Notre confrère tente alors de remettre un peu de sérieux dans l’entretien. Pense-t-il vraiment commencer les matches sur le banc ? « Ce serait quoi la réponse politiquement correcte ? Je vais faire ce qui sera nécessaire pour l’équipe. Si c’est sortir du banc… », répond Dylan Harper, en prenant volontairement le ton attendu, avant d’être beaucoup plus catégorique : « C’est dingue. Non, putain, je ne vais pas sortir du banc. »

« Tout ce que tu dois savoir, c’est que tu seras titulaire », ajoute Stephon Castle. Pour être bien sûr que le message soit passé, Dylan Harper glissera ensuite au journaliste que lorsqu’il disait vouloir être le meilleur remplaçant de la saison à venir, il ne disait pas la vérité. « Je mentais. J’avais le sourire aux lèvres. »

Mitch Johnson est prévenu. Peut-il aligner De’Aaron Fox, Stephon Castle et Dylan Harper ensemble, avec Tobias Harris et Victor Wembanyama à l’intérieur par exemple ? Une telle configuration offrirait énormément de création balle en main, mais poserait aussi la question de la répartition des responsabilités sur les lignes extérieures.

« Je n’imagine personne dans le cinq majeur pour l’instant », affirmait le coach en août, toujours dans les colonnes de GQ. « Dylan et Stephon auront des rôles très importants. » En étant associés dans le cinq majeur ?

Dylan Harper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SA 69 22:35 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 2.0 0.8 1.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.