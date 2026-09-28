Santi Aldama entame son aventure avec les Mavs en douceur

« Je travaille au quotidien et je me sens mieux chaque jour [dans l’optique] d’être à 100% le plus rapidement possible. » Dès son premier passage devant la presse locale, Santi Aldama confiait ne pas être parfaitement remis de ses soucis de santé.

En mars dernier, du temps où il portait encore le maillot des Grizzlies, l’intérieur a subi une arthroscopie du genou droit. Ce qui a mis prématurément fin à sa saison. L’Espagnol a, depuis, été transféré à Dallas au cœur du ravalement de façade complet opéré par la franchise basée à Memphis.

« Tout s’est passé très vite, même pendant l’été. C’était donc étrange, parce que c’était la première fois que cela m’arrivait. Beaucoup d’émotions. Je suis très reconnaissant envers Memphis et les Grizzlies, tout simplement parce que c’était chez moi depuis cinq ans. Mais en même temps, je suis heureux de ce qui arrive. Heureux d’ouvrir un nouveau chapitre en venant ici », livrait le joueur de 25 ans.

À condition, bien sûr, de récupérer ses moyens. Or, Santi Aldama a participé de manière limitée aux deux premiers jours du camp d’entraînement. « Le staff médical nous dit simplement qui peut jouer. […] Il s’entraîne. Ce n’est pas comme s’il était complètement à l’arrêt, mais il y a certaines restrictions », décrit Dusty May.

Son nouvel intérieur sort de son meilleur exercice en carrière avec 14 points et 6.7 rebonds de moyenne avec les Grizzlies. Le néo-coach texan le voit comme « un sacré intérieur capable d’étirer le jeu ».

« Il nous offre une dimension différente si on veut aligner un cinq avec d’excellents shooteurs. Mais Santi n’est pas qu’un shooteur. Il sait lire la défense. Il a appris à jouer face à des joueurs extérieurs. Il peut attaquer en dribble, pénétrer et finir malgré leur défense », énumère le technicien.

À Dallas, Santi Aldama est ravi de faire équipe avec Cooper Flagg et Kyrie Irving, sans oublier son compatriote Sergio de Larrea. « Évidemment, l’organisation est de très haut niveau et nous avons beaucoup de nouvelles personnes ici qui sont vraiment enthousiastes à l’idée de faire de belles choses et de gagner », s’enthousiasmait-il.

Santi Aldama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 32 11:15 40.2 12.5 62.5 1.0 1.7 2.7 0.7 1.1 0.2 0.5 0.3 4.1 2022-23 MEM 77 21:51 47.0 35.3 75.0 1.1 3.7 4.8 1.3 1.9 0.6 0.8 0.6 9.0 2023-24 MEM 61 26:31 43.5 34.9 62.1 1.2 4.6 5.8 2.3 1.5 0.7 1.1 0.9 10.7 2024-25 MEM 65 25:32 48.3 36.8 69.1 1.4 5.0 6.4 2.9 1.2 0.8 1.1 0.4 12.5 2025-26 MEM 43 27:52 47.9 35.0 66.7 1.6 5.1 6.7 2.9 1.6 0.9 1.3 0.7 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.