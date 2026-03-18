Opéré, Santi Aldama tire aussi un trait sur la fin de saison

On commençait à s’en douter, car son séjour à l’infirmerie devenait particulièrement long, mais Santi Aldama déclare forfait pour la fin de cette saison. Les Grizzlies annoncent que leur joueur a subi une arthroscopie du genou droit et on ne le reverra donc pas avant le prochain exercice.

Après Kentavious Caldwell-Pope, Zach Edey puis Scotty Pippen Jr. (et en attendant Ja Morant ?), c’est un nouveau joueur de Memphis qui s’arrête plus tôt que les autres. Une perte, puisque l’Espagnol était l’un des meilleurs éléments de Tuomas Iisalo, avec 14 points, 6.7 rebonds et 2.9 passes de moyenne en 28 minutes en sortie de banc.

Prolongé l’été dernier dans le Tennessee pour environ 53 millions de dollars sur trois ans, Santi Aldama a donc aligné les meilleurs chiffres de sa carrière et, l’an prochain, avec le départ de Jaren Jackson Jr. vers le Jazz, il pourrait bien découvrir un tout nouveau rôle de titulaire à plein temps avec les Grizzlies.

En parallèle de sa convalescence, on rappelle que l’intérieur de 25 ans a aussi été récemment nommé vice-président du Comité exécutif du syndicat des joueurs.

Santi Aldama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 32 11:15 40.2 12.5 62.5 1.0 1.7 2.7 0.7 1.1 0.2 0.5 0.3 4.1 2022-23 MEM 77 21:51 47.0 35.3 75.0 1.1 3.7 4.8 1.3 1.9 0.6 0.8 0.6 9.0 2023-24 MEM 61 26:31 43.5 34.9 62.1 1.2 4.6 5.8 2.3 1.5 0.7 1.1 0.9 10.7 2024-25 MEM 65 25:32 48.3 36.8 69.1 1.4 5.0 6.4 2.9 1.2 0.8 1.1 0.4 12.5 2025-26 MEM 43 27:52 47.9 35.0 66.7 1.6 5.1 6.7 2.9 1.6 0.9 1.3 0.7 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.