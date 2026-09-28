À Cleveland, Kenny Atkinson a 13 candidats pour 10 places

Avec l’arrivée de Peyton Watson, le cinq majeur des Cavaliers semble déjà se dessiner, puisque l’ancien de Denver pourrait se placer sur l’aile, entre James Harden et Donovan Mitchell à l’extérieur, puis Evan Mobley et Jarrett Allen dans la raquette. Reste à décider qui sortira du banc de manière régulière.

Néanmoins, le coach de Cleveland n’est pas aussi catégorique…

« Pour commencer, le cinq majeur n’est pas encore fixé », assure le technicien, même si on peut imaginer que la formation citée plus haut sera celle privilégiée par l’ancien de Brooklyn. « Il y a le training camp et on a de nouveaux joueurs. On doit voir comment les choses fonctionnent. Cela va demander du temps pour trouver. »

Surtout, Kenny Atkinson cherche l’équilibre de son groupe. « Je dirais que notre profondeur est une de nos forces », poursuit-il. « Mon principal souci, c’est ma rotation de 10 joueurs. Qui sera dedans ? C’est mon sujet. J’ai sans doute 13 joueurs actuellement qui pourraient être dans ce Top 10. En termes de profondeur, je suis servi. »

La saison dernière, les remplaçants des Cavaliers ont peiné à avoir de l’impact en playoffs. Avec le talent de leur cinq majeur, Cleveland peut largement tenir en saison régulière, mais au printemps, cela ne suffit plus. Il faudra un banc capable d’apporter, ou au minimum de limiter la casse, notamment en défense.

Kenny Atkinson a donc 82 matchs pour trouver la bonne formule mais la concurrence s’annonce féroce sur les ailes.

« J’ai hâte que le training camp commence car ça va être intense. Les gars sont des compétiteurs et seront affamés pour obtenir des minutes », se réjouit le coach. « Sur l’aile, c’est pareil. Je ne pense pas que Nae’Qwan (Tomlin) va lâcher l’affaire.Mario Hezonja, dont la carrière est superbe depuis cinq ans, sera aussi dans la discussion. »