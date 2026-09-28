Janelle Salaün, Gabby Williams et Pauline Astier à l’honneur dans les trophées de l’AP

En attendant de connaître le choix de la WNBA, l’Associated Press a dévoilé ses récompenses individuelles de fin de saison. Et le basket français est particulièrement bien représenté puisque Janelle Salaün, Gabby Williams et Pauline Astier figurent toutes les trois au palmarès.

La distinction la plus prestigieuse revient à A’ja Wilson, élue joueuse de l’année pour la troisième saison consécutive. L’intérieure de Las Vegas, encore dominante cette nuit avec 38 points et 16 rebonds pour permettre aux Aces de dominer Indiana, a reçu 15 votes pour la première place sur 17 possibles, tandis qu’Olivia Miles, Kelsey Mitchell et Caitlin Clark ont également reçu des suffrages.

« C’est énorme. C’est un honneur pour moi d’y parvenir trois fois d’affilée. Ce n’est pas facile. Mes concurrentes dans cette ligue sont vraiment très bonnes. Je ne prends pas cela à la légère, compte tenu de l’énorme talent qui règne dans cette ligue », a-t-elle déclaré.

A’ja Wilson avait également été élue meilleure défenseure lors des trois saisons précédentes, mais cette fois, l’AP a choisi Angel Reese pour lui succéder, l’intérieure affichant la meilleure moyenne de la ligue au rebond, en plus d’être troisième au classement des interceptions.

Janelle Salaün récompensée

Sans surprise, Olivia Miles a raflé le titre de rookie de l’année, tandis que Caitlin Clark a été élue pour le trophée du « comeback » de l’année et Cheryl Reeve coach de l’année.

Comme l’année dernière, lorsque Leïla Lacan, Janelle Salaün et Dominique Malonga avaient figuré dans la All-Rookie Team, trois joueuses françaises ont à nouveau été distinguées.

On commence par Janelle Salaün, qui succède à Naz Hillmon en tant que meilleure sixième femme de l’année avec ses 12.7 points et 4 rebonds de moyenne, à 39.2% à 3-points en sortie de banc. L’ailière des Valkyries devance notamment Marine Johannès, elle aussi très précieuse en sortie de banc avec le New York Liberty.

Deux autres joueuses tricolores ont été récompensées : Gabby Williams, présente dans la deuxième équipe All-WNBA, et Pauline Astier, retenue dans la All-Rookie Team.

Carla Leite aurait également pu espérer une distinction au regard du bond effectué entre sa saison rookie à Golden State et sa première année à Portland. Pour le trophée de joueuse ayant le plus progressé, l’AP a finalement choisi Jessica Shepard. La WNBA rendra de son côté son propre verdict.

JOUEUSE DE L’ANNÉE

A’ja Wilson (Las Vegas)

COACH DE L’ANNÉE

Cheryl Reeve (Minnesota)

COMEBACK DE L’ANNÉE

Caitlin Clark (Indiana)

JOUEUSE AYANT LE PLUS PROGRESSÉ DE L’ANNÉE

Jessica Shepard (Dallas)

DÉFENSEURE DE L’ANNÉE

Angel Reese (Atlanta)

ROOKIE DE L’ANNÉE

Olivia Miles (Dallas)

SIXIÈME FEMME DE L’ANNÉE

Janelle Salaün (Golden State)

ALL-WNBA TEAM

Première équipe : Olivia Miles, Caitlin Clark, Kelsey Mitchell, Breanna Stewart, A’ja Wilson

Deuxième équipe : Paige Bueckers, Gabby Williams, Jackie Young, Rhyne Howard, Angel Reese

ALL-ROOKIE TEAM

Olivia Miles, Azzi Fudd, Sydney Taylor, Flau’jae Johnson, Pauline Astier, Kiki Rice