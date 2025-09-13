WNBA : Leïla Lacan, Janelle Salaun et Dominique Malonga dans la All-Rookie Team de l’AP

Ce ne sont pas les trophées « officiels » de la WNBA mais cela fait désormais une dizaine d'années que l'Associated Press, l'équivalent de l'AFP aux Etats-Unis, remet ses propres trophées pour la Grande Ligue féminine.

Des trophées qui collent plutôt bien avec les « officiels » et c'est A'ja Wilson (Las Vegas) qui y a été choisie par l'AP comme « Joueuse de l'année », devant Napheesa Collier (Minnesota). L'intérieur de Las Vegas est également élue « Défenseure de l'année », et elle est donc aussi présente dans la première All-WNBA Team.

Les Golden State Valkyries récupèrent deux trophées : celui de « Joueuse ayant le plus progressé » avec Veronica Burton et celui de « Coach de l'année » avec Natalie Nakase.

Naz Hillmon (Atlanta) est de son côté désignée « Sixième femme de l'année » tandis que c'est Paige Bueckers (Dallas) qui est logiquement choisie comme « Rookie de l'année ». La joueuse des Wings est accompagnée par trois Françaises dans le meilleur cinq des rookies (qui comprend six joueuses, à cause d'une égalité) : Janelle Salaün (Golden State), Leïla Lacan (Connecticut) et Dominique Malonga (Seattle).

JOUEUSE DE L'ANNÉE

A’ja Wilson (Las Vegas)

COACH DE l'ANNÉE

Natalie Nakase (Golden State)

COMEBACK DE L'ANNÉE

Shakira Austin (Washington)

JOUEUSE AYANT LE PLUS PROGRESSÉ DE L'ANNÉE

Veronica Burton (Golden State)

DÉFENSEURE DE L'ANNÉE

A’ja Wilson (Las Vegas)

ROOKIE DE L'ANNÉE

Paige Bueckers (Dallas)

SIXIÈME FEMME DE L'ANNÉE

Naz Hillmon (Atlanta)

ALL-WNBA TEAM

Première équipe : A’ja Wilson, Napheesa Collier, Alyssa Thomas, Allisha Gray, Kelsey Mitchell

Deuxième équipe : Sabrina Ionescu, Paige Bueckers, Nneka Ogwumike, Kelsey Plum, Jackie Young

ALL-ROOKIE TEAM

Paige Bueckers, Sonia Citron, Kiki Iriafen, Janelle Salaün, Leïla Lacan, Dominique Malonga