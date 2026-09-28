Entre un nouveau coach et le départ de son frère, Franz Wagner change de repères

Un nouveau cycle débute à Orlando, qui souhaite passer un nouveau cap après trois éliminations de suite au premier tour des playoffs. Exit Jamahl Mosley, c’est Sean Sweeney qui a été choisi pour faire progresser le Magic et son noyau composé de Jalen Suggs, Paolo Banchero, Desmond Bane mais aussi Franz Wagner.

L’Allemand entame déjà sa sixième saison avec la franchise floridienne. Pour lui aussi, pourtant, il sera question de s’adapter à ce premier changement de coach depuis le début de sa carrière NBA.

Franz Wagner s’était déjà exprimé positivement en juin dernier après avoir noué ses premiers contacts avec Sean Sweeney. À quelques jours du début du « training camp », alors qu’il se remet doucement dans le bain à l’occasion de son camp d’entraînement pour enfants, où il a réuni une centaine de participants, l’ailier n’a eu que de bonnes choses à dire de ce qu’il a vu de la « méthode Sweeney » pour l’instant.

« Quand j’étais en Europe, il m’appelait à peu près chaque semaine, ce que je trouvais génial, juste pour discuter un peu. Il avait certaines choses dont il voulait parler », a-t-il déclaré. « Tout d’abord, il est très direct dans sa communication. Il est très honnête et dit ce qu’il pense. Ça va apporter beaucoup de changements par rapport à notre façon de faire. Que des choses positives. Je suis donc vraiment impatient de voir ce que ce nouveau staff va nous apporter. Ce sera intéressant de voir comment nous allons réagir en tant que groupe. On a eu le même coach ces cinq dernières années, donc ça va impliquer des changements et des ajustements pour nous, dans la façon dont on est coaché, et c’est là que réside notre progression. Je suis donc impatient de voir ça ».

Tourner la page

Remis de ses blessures à la cheville puis au mollet, qui ont gâché sa saison dernière, Franz Wagner se tient prêt à montrer qu’il a retrouvé son meilleur niveau. Il se prépare aussi à un autre gros changement, sur le terrain mais surtout en coulisses : le départ de son frère Moritz, qui évoluait à ses côtés depuis ses débuts en NBA.

Le pivot va passer de coéquipier à adversaire après avoir rejoint Brooklyn. Mais il sera surtout une grande absence au quotidien pour Franz Wagner, qui va devoir apprendre à évoluer sans son frère à ses côtés.

« Rien que ça, ça va être un gros changement. Mais c’est aussi très sympa. J’ai beaucoup changé et j’ai beaucoup mûri depuis que je suis ici. C’est un peu fou d’y repenser aujourd’hui, ça fait déjà cinq ans, bientôt six. Je suis vraiment heureux d’avoir eu l’occasion de m’épanouir comme ça », a-t-il poursuivi. « Cela dit, nous avons désormais une nouvelle opportunité devant nous. Avec cette dynamique positive autour du nouveau staff, j’ai vraiment hâte de tourner la page et, je l’espère, qu’on puisse atteindre de nouveaux sommets en tant que groupe ».

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 30:45 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 32:37 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 32:28 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 60 33:43 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2 2025-26 ORL 34 29:58 48.1 34.5 82.3 1.3 3.9 5.2 3.3 2.1 0.9 1.7 0.3 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.