Les Knicks redonnent un « two-way contract » à Kevin McCullar Jr.

À New York, le « training camp » s’ouvre ce lundi et les Knicks en ont profité pour annoncer deux de leurs trois « two-way contracts » de la saison.

Le premier est donné à un nom bien connu de l’effectif, puisqu’il s’agit de Kevin McCullar Jr. Il a déjà passé les deux dernières années dans la « Big Apple » et c’est la troisième fois qu’il reçoit un « two-way contract » de la franchise new-yorkaise. Titré en juin, mais inutilisé en playoffs, il s’était malgré tout distingué dans un registre à la Josh Hart « grâce » aux blessures de certains coéquipiers.

Avec seulement 2.2 points et 1.4 rebond de moyenne sur une vingtaine de matchs en carrière, l’ailier de 25 ans s’était évidemment montré davantage en G-League, avec près de 14 points, 5 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 1 contre de moyenne sur les deux dernières saisons.

En plus de Kevin McCullar Jr., c’est Tyler Nickel qui hérite également d’un « two-way contract » de la part des dirigeants new-yorkais. Arrivé à New York en juin, juste après avoir été drafté au deuxième tour (47e choix) par Phoenix, il sort de quatre années NCAA partagées entre trois universités différentes (UNC, Virginia Tech, Vanderbilt), mais où sa réputation de sniper le précède.

Âgé de 23 ans, cet ailier a longtemps hésité entre repartir à la fac ou lancer sa carrière professionnelle, mais les Knicks ont fini par le convaincre de signer avec eux. Après une Summer League réussie, où il a notamment envoyé 12.2 points de moyenne à 41% à 3-points (sur plus de 9 tentatives).