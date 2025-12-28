Kevin McCullar Jr. a réussi sa meilleure imitation de Josh Hart

Le match aurait pu mal tourner pour des Knicks diminués, contraints d’improviser dans leurs rotations. Mais Mike Brown n’hésite pas à aller piocher dans son effectif, et a cette fois fait confiance à Kevin McCullar Jr.

« Je voulais lui donner une chance. Je l’ai fait entrer et il a été fantastique, il a mérité encore plus de temps de jeu. Je n’avais pas prévu de le faire jouer autant de minutes, mais il les a vraiment méritées » raconte le coach.

Résultat : 13 points à 4/7 dont 3/6 de loin et 8 rebonds en 23 minutes. Son meilleur match en NBA, de très loin.

« Il faut juste être prêt à tout moment. Coach Brown fait confiance à tous les joueurs, du 1er au 17e, et il faut juste essayer d’être prêt quand on est appelé » explique celui qu’on compare à Josh Hart, par sa capacité à toucher un peu à tout sur le terrain. « Je suis heureux que nous ayons remporté la victoire. Josh Hart est sans aucun doute mon grand frère dans l’équipe. Son énergie est contagieuse. J’ai beaucoup appris de lui l’année dernière. Et je suis allé sur le terrain pour essayer de faire de bonnes actions, des actions qui aident à faire gagner les matchs. »

C’est exactement ce que Josh Hart apporte et, en son absence, c’est donc Kevin McCullar Jr. qui s’en est chargé.

« Ce n’est pas une surprise pour nous » conclut OG Anunoby sur la performance du sophomore. « On le voit tous les jours à l’entraînement. C’est un grand joueur et il va continuer de produire ce genre de performances. »

Kevin McCullar Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NY 4 7:15 28.6 0.0 100.0 0.0 2.0 2.0 0.5 1.5 0.3 0.0 0.3 1.5 2025-26 NY 4 7:15 62.5 57.1 40.0 1.0 1.3 2.3 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.