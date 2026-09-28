On connaît le coloris qui succédera à la toute première Nike Ja 4 « Nightmare ». Il s’agit du coloris « Deep Water », qui ne fait pas référence au film du même nom mais bien au mythique « Les dents de la mer », réalisé par Steven Spielberg en 1974.

On le reconnaît principalement à son tout nouveau logo présent sur la languette et qui reprend clairement l’affiche du film, avec des dents de requin en blanc derrière le logo rouge de Ja Morant sur un fond bleu. La base des lacets ressort fait également ressorti ce qui s’apparente à une dent de requin. Le reste de la tige est habillé d’un dégradé de bleu style peau de requin, plus prononcé sur le « swoosh » latéral.

Après avoir enchaîné des saisons compliquées à Memphis, Ja Morant s’apprête à ouvrir une nouvelle page de sa carrière avec sa nouvelle chaussure signature du côté de Portland, où il fera équipe avec Damian Lillard pour l’épauler à la mène. Reste donc à espérer que cette Nike Ja 4 l’accompagnera du mieux possible vers les sommets !

Sortie ce week-end sur le sol nord-américain, la Nike Ja 4 « Deep Water » est annoncée pour le 15 octobre en France. Elle sera à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 135 euros.