La Nike Ja 4 est là !

Cette fois, c’est la bonne pour la Nike Ja 4 ! Après le succès de la Ja 3, la Ja 4 débarque enfin sur le marché français avec l’ambition de faire au moins aussi bien.

La quatrième chaussure signature de Ja Morant a fait évoluer son design tout en gardant l’ADN du modèle précédent, avec un swoosh latéral disposé pour former un « JA » associé à un renfort latéral triangulaire en TPU. A noter que la semelle intermédiaire est composée d’une mousse Cushlon 3.0.

Comme attendu, la Nike Ja 4 sortira sous ce magnifique coloris baptisé « Nightmare », avec une tige offrant un dégradé allant du vert au bleu avec des touches de noir et doré, notamment sur les logos « Swoosh », inversé sur le côté extérieur. Le logo du meneur apparaît toujours sur la languette.

Après avoir enchaîné les saisons compliquées à Memphis, Ja Morant s’apprête à ouvrir une nouvelle page de sa carrière avec sa nouvelle chaussure signature du côté de Portland, où il fera équipe avec Damian Lillard pour l’épauler à la mène. Reste donc à espérer que cette Nike Ja 4 l’accompagnera du mieux possible vers les sommets !

La Nike Ja 4 «Nightmare» est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros. Le modèle est est également customisable via le dispositif Nike By You !