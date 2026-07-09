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Les premières images officielles de la Nike Ja 4 !

Publié le 9/07/2026 à 11:19 Twitter Facebook

Sneakers – La sortie de la prochaine chaussure signature de Ja Morant a été confirmée pour le 13 août !

Alors que la Nike Ja 3 jouit toujours d’un énorme succès dans le monde entier, l’heure est venue de passer à la Nike Ja 4 ! La marque à la virgule espère emprunter la même voie avec ce nouveau modèle officiellement présenté ici dans un coloris baptisé « Nightmare ».

La quatrième chaussure signature de Ja Morant a fait évoluer son design tout en gardant l’ADN du modèle précédent, avec un swoosh latéral disposé pour former un « JA » associé à un renfort latéral triangulaire en TPU. A noter que la semelle intermédiaire est composée d’une mousse Zoom X associée à de la mousse Cushlon 3.0.

Après avoir enchaîné les saisons compliquées à Memphis, Ja Morant s’apprête à ouvrir une nouvelle page de sa carrière avec sa nouvelle chaussure signature du côté de Portland, où il fera équipe avec Damian Lillard pour l’accompagner à la mène.

Déjà présenté en avril dernier à l’issue de la saison régulière, ce coloris « Nightmare » en vert et noir de la Nike Ja 4 sera le premier à investir le marché mondial. Sa sortie a été fixée au 13 août et son prix à 130 dollars.

(Via SneakerNews)

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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