La Ja 4 déjà prête à rugir ! 

Alors que la Nike Ja 3 jouit toujours d’un énorme succès dans le monde entier, voilà déjà l’heure de la Nike Ja 4 de pointer le bout de ses doigts de pied ! La marque à la virgule espère emprunter le même chemin avec cette tige gardant le même ADN que la précédente, avec un Swoosh inversé, moins vertical cette fois, pour former un «JA» avec le renfort latéral triangulaire.

Comme la Ja 3, cette Ja 4 devrait conserver une couche ZoomX en guise de semelle intermédiaire. Cinq coloris ont déjà été présentés, dont ce qui devrait être la première version, en ver fluo et doré, ainsi qu’un modèle rose, bleu ciel et rouge, bleu marine ainsi que noir et argenté. Sa date de sortie serait prévue pour l’automne, pour la reprise de la saison prochaine. Son prix devrait à nouveau tourner autour des 130 euros.

Reste à espérer que Ja Morant attaquera cette fois sa remontée vers les sommets, avec les Grizzlies ou ailleurs, après avoir enchaîné les déceptions sur les parquets NBA ces dernières saisons.

(Via SneakerNews)