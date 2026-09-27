Bob Pettit, l’effort permanent pour marque de fabrique

Il y a les chiffres, vertigineux. 26.4 points et 16.2 rebonds de moyenne en carrière, deux trophées de MVP, onze sélections au All-Star Game en onze saisons, et le statut de premier joueur de l’histoire à atteindre les 20 000 points.

Mais pour comprendre ce qui faisait vraiment Bob Pettit, décédé cette semaine à l’âge de 93 ans, il faut plutôt écouter Bill Russell. Son immense rival estimait en effet que l’intérieur des Hawks avait fait entrer une expression dans le vocabulaire du basket : le « second effort ».

« Il revenait encore et encore, plus que n’importe quel joueur », racontait ainsi la légende des Celtics. Une formule qui résume presque à elle seule une carrière bâtie sur l’acharnement.

Car Bob Pettit n’était pas vraiment destiné à devenir l’une des premières superstars de la NBA. À Baton Rouge, adolescent, il est d’abord relégué au bout du banc puis écarté de son équipe de lycée. Trop frêle, pas assez bon.

Mais plutôt que d’abandonner, il s’entraîne. Encore et encore. Sur le panier installé derrière la maison familiale, il travaille son tir et son physique, grandit aussi de plusieurs centimètres et revient finalement dans l’équipe. Deux ans après avoir été coupé, il mène Baton Rouge High au titre de champion de Louisiane.

« La meilleure chose qui me soit arrivée, c’est d’avoir été mauvais lorsque j’ai commencé à jouer », dira-t-il.

« Je ne prenais jamais une action de repos »

Cette obsession du travail ne disparaît pas avec le talent. À LSU, puis chez les Hawks, Bob Pettit continue.

« Je jouais aussi dur que possible chaque minute où j’étais sur le terrain », expliquait-il à NBA.com. « Je ne prenais jamais une action de repos. »

La meilleure illustration reste donc son rapport au rebond offensif. Lorsqu’un partenaire déclenche un tir, pas question pour Bob Pettit de regarder tranquillement la trajectoire du ballon. « À chaque tir d’un coéquipier, j’allais au rebond. Pas une fois, pas deux : à chaque fois » confirmait-il au sujet de son approche.

À 2m06 et environ 93 kilos au début de sa carrière, il n’est pourtant pas un monstre physique à l’échelle des intérieurs de son époque. Mais il compense par l’anticipation, la recherche permanente de la position et surtout cette volonté d’obtenir une nouvelle chance après chaque échec.

L’ailier-fort expliquait ainsi qu’il regardait d’abord son défenseur afin de le maintenir derrière lui avant de chercher le ballon. Une méthode qui contribuera à faire de lui l’un des plus grands rebondeurs de l’histoire : ses 16.2 prises par match en carrière restent une moyenne que seuls Wilt Chamberlain et Bill Russell ont dépassée.

Le « second effort » jusqu’au titre

Et son chef-d’œuvre résume mieux que tout cette philosophie. Un an après avoir perdu un cruel Game 7 des Finals en double prolongation face aux Celtics, Bob Pettit retrouve Boston au même stade en 1958.

Saint-Louis mène 3-2 avant le Game 6. Face à la dynastie naissante de Bill Russell, Bob Pettit inscrit déjà 31 points pendant les trois premiers quart-temps. Puis, lorsque tout se resserre, il refuse simplement de lâcher le ballon…

Dans le dernier quart-temps, il inscrit 19 des 21 derniers points des Hawks. Son cinquantième point arrive à quinze secondes du terme, sur (évidemment) un « tip-in », après un tir manqué par un coéquipier. Un ultime « second effort » qui donne trois longueurs d’avance à Saint-Louis.

Les Hawks s’imposent finalement 110-109 et remportent le seul titre de l’histoire de la franchise. Bob Pettit termine avec 50 points et 19 rebonds, une performance si marquante que Red Auerbach aimera longtemps taquiner Tom Heinsohn, chargé de le défendre ce soir-là : « On en aurait gagné dix de suite si tu l’avais limité à 48 points ! »

Ironie de l’histoire, les Celtics gagneront effectivement les huit titres suivants. Mais pas celui-là. Parce que, pendant une soirée d’avril 1958, même Boston n’avait pas trouvé comment empêcher Bob Pettit de revenir une fois de plus.