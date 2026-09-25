Premier MVP de l’histoire, Bob Pettit est mort à l’âge de 93 ans

La NBA dit adieu à l’une de ses premières légendes. Bob Pettit est décédé mercredi à l’âge de 93 ans, comme l’a annoncé le lendemain le Naismith Basketball Hall of Fame, où il avait été intronisé en 1970.

De bien des manières, le natif de Louisiane a marqué la Grande Ligue de son empreinte. En 11 saisons, de 1954 à 1965, il n’a jamais manqué le All-Star Game, dont il fut élu MVP à quatre reprises. Seul Kobe Bryant, qui a donné son nom au trophée, a fait aussi bien.

Symbole de sa régularité : Bob Pettit n’a manqué la All-NBA First Team qu’une seule fois, lors de sa dernière campagne.

Le tout premier MVP de la NBA

C’est surtout en 1956 que Bob Pettit entre définitivement dans l’histoire, en devenant le tout premier lauréat du trophée de MVP de la saison régulière. Pour sa deuxième saison seulement, l’intérieur des Hawks tourne alors à 25.7 points et 16.2 rebonds de moyenne, tout en terminant meilleur marqueur de la NBA.

Trois ans plus tard, il décrochera un deuxième trophée de MVP après une saison 1958/59 conclue à 29.2 points et 16.4 rebonds de moyenne.

Un palmarès d’autant plus impressionnant que son jeu était loin d’être le plus spectaculaire de son époque.

« Si je pense que Pettit est parfois sous-estimé, c’est parce que son jeu n’a rien de spectaculaire », expliquait ainsi Tom Heinsohn, son grand rival des Celtics. « Il ne possède pas les gestes de Bob Cousy. Lorsqu’il attaque le panier, il ne le fait pas avec le même panache qu’Elgin Baylor ou Oscar Robertson. Pettit est une machine automatique, et je dis cela comme un immense compliment. Il prend le bon tir et, généralement, il le réussit. Lorsqu’il le manque, il récupère souvent lui-même le ballon et retente sa chance. »

Pour Tom Heinsohn, cette efficacité s’accompagnait surtout d’une obsession pour la victoire.

« Il fait toujours le job et fait passer son équipe, ainsi que la victoire, avant toute autre considération », poursuivait-il. « Le nombre de points qu’il peut marquer ou de rebonds qu’il peut capter lui importe peu. Il veut faire partie d’une équipe qui gagne et consacre toute son énergie à la victoire collective. »

Les 50 points qui ont privé Bill Russell d’un titre

Cette mentalité permit surtout à Bob Pettit d’accomplir ce que quasiment personne ne réussit durant la carrière de Bill Russell : battre ses Celtics en Finals.

Boston avait remporté le titre 1957 au terme d’un Game 7 en double prolongation face aux Hawks. Un an plus tard, Saint-Louis prend sa revanche.

Et Bob Pettit garde sa plus grande performance pour le Game 6. Devant son public, il inscrit 50 points, dont 19 des 21 derniers de son équipe, pour permettre aux Hawks de s’imposer 110-109 et de décrocher leur seul titre NBA.

Ses 50 points constituent alors un record pour un match du titre. Une marque qui ne sera égalée que 63 ans plus tard, lorsque Giannis Antetokounmpo inscrira lui aussi 50 points dans le Game 6 des Finals 2021.

Bob Pettit restera ainsi le seul joueur à avoir privé Bill Russell d’un titre lors d’une saison où le pivot des Celtics disputa les Finals.

Au total, les Hawks de Pettit atteindront quatre fois les Finals, à chaque fois face à Boston. Ils ne remporteront que celle de 1958, mais cette bague suffit à donner une place particulière à leur leader dans l’histoire de la NBA.

« Un gentleman, un vrai »

Au-delà de ses performances, ses contemporains ont aussi régulièrement souligné la personnalité de Bob Pettit.

« Il n’y avait que très peu de joueurs issus des minorités dans les équipes à cette époque, mais Bob et Cliff Hagan ont toujours été très gentils avec moi », se souvenait ainsi Lenny Wilkens, arrivé chez les Hawks en 1960.

Le propriétaire de l’équipe, Ben Kerner, dressait le même portrait.

« C’était tout simplement un gentleman, un vrai, et puis quel joueur il était… Il m’en aurait fait baver dans les négociations s’il n’était pas un si gentil garçon », témoignait-il.

Premier MVP de l’histoire, premier joueur NBA à atteindre les 20 000 points et champion en 1958, Bob Pettit avait quitté les parquets en 1965 avec 26.4 points et 16.2 rebonds de moyenne en carrière.

Des chiffres d’une autre époque, mais surtout l’empreinte d’un joueur qui a contribué à définir le poste d’ailier-fort avant même que celui-ci ne prenne sa forme moderne.