Pour Sam Presti, l’échec face aux Spurs fera grandir Chet Holmgren

« Je vais en revenir à ce que j’ai dit à la fin de la saison dernière. » Pour Sam Presti et le Thunder, le discours ne varie pas lorsqu’il s’agit d’évoquer Chet Holmgren.

Le pivot avait concentré une bonne partie des critiques après le Game 7 perdu par OKC face aux Spurs lors de la dernière finale de conférence. Ce soir-là, il avait été limité à quatre points avec seulement deux tirs tentés, tandis que Victor Wembanyama avait largement dominé leur duel.

De quoi attendre un Holmgren revanchard pour la saison 2026/27 ? « Chet n’a pas besoin de motivation. Plus que n’importe qui, c’est un ultra-compétiteur. On ne le voit pas seulement sur le terrain, mais aussi dans sa préparation, sa planification et son état d’esprit. Tout cela est de tout premier ordre », décrit le GM de la franchise dans sa conférence de presse de rentrée.

En juin dernier, Sam Presti avait déjà écarté l’hypothèse d’un transfert en rappelant l’importance de l’intérieur pour le Thunder, « moteur [du] succès à bien des égards ». Il estimait également que Holmgren n’avait « pas besoin que les gens le remettent en question ou que des commentaires sur Internet le poussent à s’améliorer ».

Tirer des leçons et devenir meilleur

Chet Holmgren, qui touchera 41,5 millions de dollars la saison prochaine, sait toutefois qu’un rebond est attendu après cette série ratée face aux Spurs. Il n’avait tourné qu’à 10,7 points et 7,1 rebonds de moyenne, une production très en deçà de son statut au sein de l’équipe.

« Il n’a pas joué son meilleur basket durant cette série, mais comme je l’ai fait remarquer à l’époque, c’est précisément ce qui fait les grands joueurs de l’histoire de la NBA. Ils traversent ces moments, ils y font face, ils se battent, en tirent des leçons et deviennent meilleurs », poursuit Sam Presti, « plutôt confiant sur le fait que c’est la trajectoire qu’il va suivre ».

Le dirigeant ne pense d’ailleurs pas « qu’il s’agisse forcément de répondre à cette seule série. C’est simplement quelqu’un d’animé par une motivation intrinsèque qui va continuer de progresser ».

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29:26 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27:24 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.3 0.7 1.8 2.2 15.0 2025-26 OKC 69 28:57 55.7 36.2 79.2 1.9 7.0 8.9 1.7 2.3 0.6 1.6 1.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.