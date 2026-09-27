Le Fever perd Tyasha Harris pour tous les playoffs

Indiana va débuter sa campagne de playoffs avec une solution en moins sur les postes arrières. Et le Fever a joué de malchance puisque Tyasha Harris s’est blessée lors du dernier match de saison régulière face à Minnesota.

Touchée en retombant mal dans le troisième quart-temps, l’arrière de 28 ans a immédiatement ressenti une vive douleur. Le diagnostic a ensuite confirmé une fracture du péroné gauche, synonyme de fin de saison prématurée.

Pour sa première saison sous le maillot du Fever, Tyasha Harris avait un impact statistique limité, avec 4.1 points et 2 passes en 13 minutes de moyenne sur 39 matchs. Son absence va néanmoins réduire encore un peu plus la marge de manœuvre d’Indiana derrière les omniprésentes Caitlin Clark et Kelsey Mitchell…

Un problème d’autant plus important au moment d’affronter Las Vegas au premier tour. Les championnes en titre disposent d’un backcourt très expérimenté avec Chelsea Gray et Jackie Young, autour d’A’ja Wilson.

Pas de possibilité de la remplacer

Le Fever ne pourra pas compenser cette absence en recrutant une autre joueuse. Le règlement n’autorise en effet une dérogation pour cause de blessure que jusqu’à quatre semaines avant la fin de la saison régulière.

Quant aux dérogations d’urgence, elles ne concernent que les équipes comptant dix joueuses ou moins sous contrat. Indiana en possède encore onze. À noter également que les joueuses signées sous contrat « development players » ne sont pas éligibles pour les playoffs. C’est notamment le cas de l’arrière Bree Hall.

Cette situation pourrait en revanche offrir davantage de minutes à la rookie Raven Johnson. Indiana débutera sa série ce dimanche soir avec le Game 1 sur le parquet de Las Vegas.