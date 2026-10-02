Pour la sortie de la Maxey V1, Tyrese Maxey part en tournée… à Philadelphie

« Je suis allé me faire couper les cheveux, puis je me suis assis sur ces marches et j’ai discuté avec les passants», a-t-il glissé. «Je suis venu ici vers 17h ou 18h, quand tout le quartier est de sortie. C’est un endroit où l’on se sent bien. C’est un lieu familial. Ça compte beaucoup pour moi ».

Après un passage au Foot Locker de Chestnut Street, où il s’est offert un bain de foule en prenant la pose avec les clients, ses fans et aussi toute l’équipe du magasin, Tyrese Maxey a terminé sa route à un endroit incontournable : Ishkabibble’s, une institution de la ville où l’on peut goûter à la spécialité locale, le fameux Cheesesteak.

« Ishkabibble’s est un endroit important pour moi, car c’est là que j’ai mangé mon premier cheesesteak », s’est-il remémoré. « Les cheesesteaks sont très populaires ici. Et maintenant, chaque fois que je passe près d’Ishkabibble’s, je m’y arrête systématiquement. J’y ai emmené pratiquement toutes les personnes que je connais et qui viennent en ville ».

La Maxey V1 disponible en France !

Chacune de ses étapes lui ont aussi rappelé son parcours fulgurant qui fait aujourd’hui de Tyrese Maxey l’un des sportifs qui comptent à Philadelphie, comme un passant le lui a rappelé, en lui demandant de ne pas laisser LeBron James «lui voler sa lumière». Sa mini-tournée lui a ainsi permis de se rendre compte du chemin parcouru.

La sortie de la New Balance Maxey V1 est un autre moment fort de son ascension, avant de se lancer dans une saison où les Sixers seront particulièrement attendus. Après Kawhi Leonard, Jamal Murray et Zach LaVine, c’est désormais à lui de faire briller New Balance sur les parquets de la ligue, avec un modèle signature conçu pour répondre à ses exigences, notamment en terme de vitesse et d’appuis.

« Je me sens tout simplement chanceux et reconnaissant de cette opportunité. Et surtout, j’espère simplement que les gens seront aussi enthousiastes et heureux que moi. J’espère que lorsqu’ils les enfileront, ils prendront du plaisir à les porter. J’espère que ces chaussures leur apporteront autant de joie qu’elles m’en apportent. C’est ce que je souhaite et j’espère par-dessus tout. Et je suis heureux de voir ce projet se concrétiser aujourd’hui ».

La New Balance Maxey V1 est disponible depuis minuit sur le site officiel de New Balance France au prix de 140 euros !

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 70 38:01 46.2 36.7 89.2 0.3 3.8 4.1 6.6 2.2 1.9 2.4 0.8 28.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.