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Tyrese Maxey dévoile sa première chaussure signature, la Maxey v1

Publié le 12/08/2026 à 10:14 Twitter Facebook

New Balance vient de dévoiler la Maxey v1, la toute première chaussure signature du meneur des Sixers. Inspirée notamment de la 9060, elle sera commercialisée à partir du 2 octobre au prix de 130 euros.

maxey v1

Après avoir décroché ses galons de All-Star sur les parquets, et attiré LeBron James à Philly, Tyrese Maxey possède désormais sa propre chaussure signature. New Balance a officiellement présenté la Maxey v1, premier modèle développé autour du meneur de Philadelphie. Une paire conçue pour accompagner ce qui caractérise le jeu du double All-Star : vitesse, changements de direction et explosivité.

Les plus attentifs l’avaient d’ailleurs déjà aperçue puisque Tyrese Maxey avait porté le premier coloris de la chaussure pendant le Play-In.

Une chaussure construite autour de la vitesse de Maxey

Techniquement, New Balance a cherché à concevoir une chaussure capable de répondre aux accélérations et changements de direction permanents de son ambassadeur. La Maxey v1 intègre ainsi un système de plaques destiné à favoriser la propulsion vers l’avant tout en apportant du maintien sur les déplacements latéraux.

La technologie d’amorti FuelCell est également présente pour améliorer la réactivité, tandis que le talon, le médio-pied et la voûte plantaire ont été travaillés afin de maintenir davantage le pied.

Une rainure de flexion centrale doit permettre à la chaussure de conserver une certaine liberté de mouvement dans plusieurs directions, alors que la semelle extérieure bénéficie d’une traction multidirectionnelle du talon jusqu’aux orteils.

La 9060 comme principale inspiration

Mais Tyrese Maxey ne voulait pas simplement créer une chaussure performante. Il souhaitait aussi qu’elle soit immédiatement identifiable comme une New Balance, y compris en dehors des terrains. Pour y parvenir, le joueur et les designers de la marque ont puisé dans les archives lifestyle de l’équipementier.

La Maxey v1 reprend ainsi des éléments de la 2002 au niveau du laçage, tandis que certaines formes de la semelle font référence à la 9060. « Je voulais que ma chaussure ait un look emblématique, au point qu’on n’ait pas besoin de voir le «N» pour savoir qu’il s’agit d’une New Balance », explique Tyrese Maxey.« Pour moi, la 9060 est une silhouette classique de New Balance. Je m’en suis beaucoup inspiré pour apporter cet aspect lifestyle sur un terrain de basket. »

Le meneur de Philadelphie assure avoir été directement impliqué dans la conception du modèle, et les références à Maxey sont évidemment nombreuses. Son nom apparaît sur la languette et la semelle intérieure, tandis que l’inscription « V1 » est placée sur le passant des lacets. Un logo NB bleu apparaît également au niveau du talon.

maxey v1

Sortie mondiale le 2 octobre

Pour son lancement, New Balance a opté pour le coloris déjà porté par Tyrese Maxey au printemps : une base noire accompagnée de touches de bleu vif. D’autres coloris doivent ensuite être commercialisés au cours de l’année.

La New Balance Maxey v1 sera disponible mondialement le 2 octobre, avec un prix conseillé de 129.99 dollars, soit environ 130 euros en Europe.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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