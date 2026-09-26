À Dallas, un nouveau chapitre s’ouvre pour Zaccharie Risacher

L’attention médiatique autour du training camp des Mavericks est logiquement centrée autour du retour de Kyrie Irving et de la progression de Cooper Flagg. L’arrivée de Zaccharie Risacher, pourtant lui aussi ancien premier choix de Draft, passe dès lors davantage au second plan.

À 21 ans, le Français a été transféré d’Atlanta en juillet, après seulement deux saisons chez les Hawks, dont une deuxième beaucoup plus frustrante et moins aboutie que la première.

« J’ai beaucoup appris de mes deux saisons », explique-t-il, évoquant son arrivée au Texas comme une « nouvelle opportunité » et un « nouveau chapitre » dans sa jeune carrière… qui doit désormais redécoller.

Mais au-delà du changement de décor, Zaccharie Risacher insiste sur la manière dont les Mavericks l’ont accueilli.

« Quand j’ai eu Masai Ujiri, Dusty May et Mike Schmitz au téléphone après le transfert, j’ai su qu’ils étaient impatients de m’avoir », relate l’ailier des Bleus. « C’est important pour moi également de faire partie d’une franchise qui me veut. C’est capital et ça donne une grosse motivation. C’est la meilleure chose qui pouvait m’arriver. Je suis chanceux d’être dans cette équipe. »

Les premiers contacts avec ses nouveaux coéquipiers ont d’ailleurs commencé bien avant le training camp. Une partie de l’effectif s’est retrouvée cet été à Los Angeles afin de travailler et commencer à créer des automatismes.

Défense, rebond, transition…

« J’adore ça », assure Zaccharie Risacher, qui explique que cette façon de se retrouver collectivement pendant l’été était nouvelle pour lui. Le Français estime surtout que ces moments permettent aux Mavericks de construire leur cohésion très tôt, avant même le début officiel de la préparation.

Reste désormais à trouver sa place dans une rotation particulièrement dense. Là encore, Zaccharie Risacher ne veut pas se limiter à un rôle précis.

« Je pense avant tout être un joueur polyvalent, donc je veux apporter beaucoup de choses », explique-t-il, citant notamment la défense, le rebond, la course en transition et son adresse extérieure.

Son jeu sans ballon doit également être une partie importante de son intégration dans une équipe où Kyrie Irving et Cooper Flagg auront évidemment beaucoup le cuir.

« Je veux pouvoir avoir un impact de différentes manières », poursuit-il. « Globalement, je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour gagner. »

Un profil qui semble correspondre aux intentions de Dusty May, qui souhaite justement s’appuyer sur la polyvalence et les qualités athlétiques de son groupe, avec une équipe capable de courir et de peser au rebond.

Pour Zaccharie Risacher, l’objectif reste donc finalement assez simple : « être moi-même ». « Je suis impatient de commencer le training camp. Je pense que ça va être une superbe saison pour nous et pour moi. »

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 75 24:34 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 2.0 0.7 1.2 0.5 12.6 2025-26 ATL 67 22:26 45.5 36.8 64.4 1.1 2.8 3.8 1.1 2.2 0.9 0.9 0.5 9.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.