Vin Baker n’a pas coupé le cordon avec Giannis Antetokounmpo

Depuis 2018, et malgré les changements d’entraîneur, Vin Baker faisait toujours partie du staff de Milwaukee. Puis, cet été, il a pris la direction de Miami… parce qu’il a suivi Giannis Antetokounmpo.

Au fil des saisons, les deux hommes ont noué une relation très forte. L’ancien joueur était par exemple présent au mariage de la star grecque, en 2024. Grâce au Heat et à Erik Spoelstra, cette relation va se poursuivre en Floride.

« Je suis très reconnaissant à la franchise de Miami de m’avoir pris dans son staff et c’est évident que ma relation avec Giannis a joué un rôle capital dans ma venue ici », commente l’ancien intérieur des Bucks. « C’est cette relation, ainsi que les discussions avec le coach et Pat Riley qui m’ont convaincu de faire partie de cette culture. »

Une culture qu’il « admire ». Vin Baker estime que lui et le Heat partagent « les mêmes valeurs, la même éthique de travail, le même objectif », avec une ambition commune : « gagner un nouveau titre », un objectif déjà affiché par Giannis Antetokounmpo lors de sa conférence de presse de présentation.

« On a un lien unique, qui dépasse le basket »

En attendant de viser les sommets ensemble, les deux hommes vont donc pouvoir poursuivre leur histoire commune en Floride. « J’ai d’abord été un mentor et ensuite, on est devenu très proches sur le plan personnel », décrit l’ancien All-Star entre 1995 et 1998. « Il est comme un fils pour moi. Je pense qu’il a le même ressenti. »

Le Heat ayant déjà Malik Allen pour travailler avec les intérieurs, Vin Baker viendra compléter le staff. Mais son rôle dépassera sans doute le simple travail technique : auprès de Giannis Antetokounmpo, il restera aussi un homme de confiance grâce « au lien unique, qui dépasse le basket » qu’il a développé avec le Grec.

« Je sais ce que c’est d’être assistant : quand intervenir et quand laisser les autres assistants faire ce qu’ils font mieux. J’apporterai ce que je peux apporter », annonce-t-il en tout cas. « Les joueurs ne veulent pas que je reste assis sur le banc, à ne rien dire. Erik Spoelstra et son staff non plus. Je suis confiant sur ce que je peux amener avec Giannis évidemment, mais aussi avec les autres joueurs. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.