Les Aces éteignent le Mercury avant les playoffs

À défaut d’avoir réussi sa saison, le Mercury pouvait finir sur une bonne note avec une victoire face aux championnes en titre, les Aces, mais il n’en sera rien. Portée par A’ja Wilson (34 points, 10 rebonds), Las Vegas débute la partie avec un 14-0 conclu par un 2+1 de Stephanie Talbot. Il faut attendre plus de quatre minutes pour voir le Mercury inscrire ses premiers points par l’intermédiaire de Natasha Mack.

Las Vegas conserve son avance jusqu’à la fin de ce premier acte grâce à A’ja Wilson, qui compte déjà 17 points après dix minutes de jeu (32-18). Si la MVP en titre est sur le banc pour ouvrir la période suivante, Jewell Loyd prend le relais et enchaîne neuf points, dont un panier à 3-points avec une faute de Lexi Held (40-22).

Les 20 points d’écart sont atteints après un nouveau panier primé de Jewell Loyd. Lorsqu’elle revient sur le parquet, A’ja Wilson sanctionne à mi-distance et Jackie Young trouve Stephanie Talbot seule à 3-points. L’Australienne réussit ensuite un panier dans la raquette et Las Vegas compte déjà plus de 30 points d’avance (59-28).

En sortant des vestiaires, le Mercury se montre plus efficace et ouvre cette deuxième mi-temps par un 11-0. Noémie Brochant (9 points, 3 rebonds, 3 passes) en profite pour inscrire ses premiers points de la rencontre. Malgré ce bon passage, Phoenix accuse toujours énormément de retard et n’inquiète pas Las Vegas (65-47).

Le Mercury espère en vain

Pour relancer les Aces après ce début de deuxième mi-temps compliqué, A’ja Wilson prend les choses en main. Elle plante d’abord à mi-distance puis gêne Alyssa Thomas près du cercle. Sur la possession suivante, la star de Las Vegas est contrée par Natasha Mack, mais elle récupère son propre rebond pour remonter au panier (69-47).

Si Phoenix est largement dominé, Las Vegas laisse le Mercury revenir dans le dernier acte. Après un panier avec la faute de Noémie Brochant et un tir de Natasha Mack, la franchise de l’Arizona recolle à dix longueurs. Phoenix peut alors encore y croire devant son public, mais se sabote avec ses nombreuses pertes de balle.

Alors que Stephanie Talbot et A’ja Wilson redonnent de l’air à Las Vegas, Phoenix perd trois ballons presque coup sur coup. Des erreurs dont profitent les championnes en titre pour finalement s’imposer 100-82.

Malgré ce succès, les Aces ne bougent pas au classement et restent à la troisième place puisque, dans le même temps, les Valkyries ont arraché un succès dans les dernières secondes face aux Sparks.