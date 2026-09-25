Le Connecticut Sun tire sa révérence sur une victoire

Les maillots orange étaient une dernière fois de sortie à la Mohegan Sun Arena. Devant 8 911 spectateurs, le Connecticut Sun a offert à ses fans une victoire pour son ultime match à domicile avant son départ pour Houston.

Les joueuses de Rachid Méziane ont battu le Toronto Tempo 95-81, mettant ainsi fin à une série de six défaites. Une victoire symbolique au terme d’une nouvelle saison difficile, conclue avec 11 succès et 33 revers. Avant la rencontre, plusieurs abonnés historiques ont été mis à l’honneur, tout comme d’anciennes figures de la franchise.

Toronto a longtemps résisté dans une première mi-temps équilibrée. Aaliyah Edwards, autre ancienne joueuse de UConn, a inscrit 14 points avant la pause pour permettre au Sun de rejoindre les vestiaires avec une courte avance (38-36). Connecticut a ensuite pris le contrôle dans le troisième quart-temps, porté par l’énergie de son public, mais aussi par Ashlon Jackson (18 points) et Raegan Beers (17 points).

En face, Kiki Rice a tout tenté pour gâcher la fête avec ses 28 points, mais le Tempo n’a jamais réussi à inverser la tendance. Comme son adversaire, Toronto termine sa première saison avec un bilan de 11 victoires et 33 défaites.

« Vous avez été notre famille »

Au buzzer, les cinq joueuses du Sun présentes sur le parquet se sont immédiatement prises dans les bras. Le reste de l’effectif les a rejointes avant que toutes ne saluent une dernière fois les tribunes.

Jen Rizzotti, ancienne joueuse de UConn devenue présidente de la franchise, a ensuite pris le micro pour remercier le public.

« Vous avez été notre famille pendant 24 ans », a-t-elle déclaré. « Je sais à quel point ce moment est difficile. Vous avez prouvé que le Connecticut méritait d’avoir une équipe WNBA. »

Même Blaze, la mascotte du Sun, avait participé à cette soirée particulière en inscrivant un tir avec la planche depuis le milieu du terrain avant l’arrivée des joueuses.

« Notre héritage, c’est d’avoir eu une influence positive sur beaucoup de personnes », a résumé la GM Morgan Tuck. « C’est une fin ici, mais ce n’est pas la fin de notre équipe ni celle de nos joueuses et de ce qu’elles cherchent à accomplir sur le terrain. Il faut essayer d’avancer tout en appréciant ce que nous avons vécu ici. »

Quatre Finals, mais aucun titre

La franchise s’était installée dans le Connecticut après avoir quitté Orlando en 2002. Son premier match à domicile s’était soldé par une défaite face aux Sparks, le 24 mai 2003. Six jours plus tard, le Sun avait décroché sa première victoire contre les Houston Comets, le nom que la franchise reprendra plus de deux décennies plus tard.

Dès sa deuxième saison à Uncasville, Connecticut avait réussi à atteindre les Finals WNBA, avant de s’incliner face à Seattle lors d’une troisième manche décisive en 2004. Le Sun avait ensuite retrouvé les Finals en 2005, 2019 puis 2022, sans toutefois jamais parvenir à décrocher le titre.

La Mohegan Sun Arena a également accueilli quatre éditions du All-Star Game entre 2005 et 2015, ainsi que de nombreux tournois de présaison.

Après une dernière campagne marquée par la jeunesse de l’effectif (cinq des dix joueuses utilisées face à Toronto étaient des rookies…), la franchise va donc désormais rejoindre le Texas et reprendre le nom des Houston Comets.

Rachid Méziane avait demandé à ses joueuses d’attendre la fin de la rencontre pour véritablement faire leurs adieux. Mission accomplie avec cette dernière victoire.

« Les gens n’oublieront jamais cette franchise ni le nom inscrit sur ce maillot », a conclu le coach français.