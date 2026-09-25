Les Mystics disposent facilement du Sky et finissent à la cinquième place

Avant de recevoir Chicago, le classement des Mystics n’était pas encore figé. Washington pouvait toujours grimper à la cinquième place en cas de victoire et de défaite du Fever face aux Lynx.

Les joueuses de Tyler Marsh entrent parfaitement dans la rencontre avec un 5-0, avant que Chicago ne réponde pendant quelques minutes. Washington crée finalement un premier écart grâce à son adresse extérieure et à une Kiki Iriafen dominante dans la raquette (16 points, 15 rebonds).

Le Sky tente de limiter les dégâts, mais ne parvient pas à contenir les offensives adverses. Les Mystics bouclent ainsi le premier quart-temps avec 60 % de réussite au tir et déjà 15 points d’avance (31-16).

Washington poursuit sur le même rythme dans la période suivante. Sonia Citron profite d’un ballon perdu pour ajouter deux points, tandis que Georgia Amoore sanctionne derrière l’arc pour accentuer encore l’écart (45-28).

Washington passe devant le Fever

Les Mystics atteignent finalement les 20 points d’avance juste après la mi-temps lorsque Shakira Austin trouve Sonia Citron dans la raquette (54-34). Cette dernière ajoute ensuite un tir primé avec la faute pour confirmer la mainmise de Washington sur la rencontre.

Chicago affiche davantage de réussite qu’en première mi-temps, mais ne trouve toujours aucune solution défensive. Sonia Citron et Michaela Onyenwere continuent notamment de sanctionner derrière l’arc, et le Sky accuse encore 19 longueurs de retard avant d’aborder le dernier acte (79-60).

Chicago profite néanmoins d’un relâchement des Mystics pour inscrire 33 points dans le quatrième quart-temps et revenir à neuf unités à trois minutes du terme. Ses espoirs de remontée sont toutefois définitivement éteints par Lauren Betts, qui convertit un 2+1 pour sécuriser la victoire de Washington (101-93).

Dans le même temps, le Fever est tombé sur le parquet de Minneapolis, permettant aux Mystics de terminer la saison régulière à la cinquième place. Washington affrontera donc le Dream dès dimanche pour lancer les playoffs.