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La MB.06 « Shooting Star » prête à rayonner

Publié le 25/09/2026 à 12:07 Twitter Facebook

Sneakers – C’est le grand jour pour la sixième chaussure signature de LaMelo Ball en collaboration avec Puma, qui sort ce vendredi en France sous ce premier coloris en violet et bleu.

Trois mois jour pour jour après son départ de Charlotte pour Minnesota, LaMelo Ball s’apprête à nouveau à choquer la planète basket avec la sortie de sa sixième chaussure signature en collaboration avec Puma : la MB.06 !

Le modèle est peut-être moins affriolant au niveau du design et ses finitions mais garde sa férocité pour y aller pied au plancher sur le parquet, La touche de LaMelo Ball reste évidemment présente avec encore une foule de détails et motifs pour orner la paire, comme le phénix présent sur la languette et le talon, ainsi que les mentions « Rare », « Not from here » ou encore « 1 of 1 ». et bien d’autres.

C’est le coloris « Shooting Star » qui a été choisi pour débuter cette nouvelle ère avec la MB.06. La tige en violet lavande est ainsi complétée de touches de bleu ciel qui feraient presque penser… aux couleurs des Hornets.

La MB.06 « Shooting Star » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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