La Air Jordan Ultra vibre avec le PSG

On n’arrête plus le PSG en cette rentrée ! Après avoir été mis à l’honneur sur une Nike KD 6 en bleu, rouge et gris, le Paris Saint-Germain retrouve déjà Jordan Brand pour une nouvelle collaboration. Cette fois, c’est la Air Jordan Ultra qui a été élue pour assurer la connexion.

La Air Jordan Ultra, inspirée des modèles les plus emblématiques de la collection Air Jordan, se présente ici sous un style classique, avec une tige en cuir, en mesh et en daim noir. On retrouve un « Jumpman » rouge à la base des lacets et sur le talon mais surtout le logo du PSG en doré sur la languette et également sur la semelle intérieure.

La Air Jordan Ultra « PSG » pourrait rapidement sortir aux Etats-Unis au prix de 145 dollars, et possiblement en France ensuite.

(Via SneakerNews)