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Une KD 6 aux couleurs du PSG !

Publié le 20/09/2026 à 20:45 Twitter Facebook

Nike – Actionnaire minoritaire du club de foot parisien, Kevin Durant est mis à l’honneur sur cette collaboration avec le PSG sur cette KD 6 reprenant ici le style de la mythique chaussure de foot Nike Total 90.

Souvent mis à l’honneur via son partenariat avec Jordan Brand, le PSG est avant tout affilié à Nike, qui possède également dans son écurie un certain Kevin Durant. Ce dernier étant désormais actionnaire minoritaire du club de foot parisien depuis l’été dernier, l’occasion a été toute trouvée pour mettre cette connexion en lumière avec la sortie d’une KD 6 en collaboration avec le PSG !

Le modèle reprend les couleurs du club avec une tige en cuir synthétique, en bleu sur la partie intérieure et gris à l’extérieur, avec des touches de rouge, sur le logo KD et les deux « Swoosh ».

La surface intérieure comporte le logo circulaire repris à la mythique chaussure de foot Nike Total 90. Cette fois, c’est le numéro 35 de KD qui est entouré en blanc. On retrouve le numéro 35 en rouge sur l’une des deux languettes, l’autre pastille affichant le logo du PSG.

De quoi illustrer un peu plus le succès, la prospérité et la popularité du club parisien sur la scène mondiale, et accentuer un peu plus aussi le fossé qui le sépare désormais de la concurrence, en ce jour de « Classique » qui n’en a plus que le nom, sur la pelouse de l’OM.

La Nike KD 6 « Paris Saint-Germain » est à retrouver au prix de 130 euros sur le site du club.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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