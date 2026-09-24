Keon Johnson peut-il se relancer aux Hawks ?

À 24 ans, Keon Johnson n’en est déjà plus vraiment au stade du prospect. Choisi en 21e position de la Draft 2021 par les Knicks avant d’être envoyé aux Clippers, l’arrière a depuis connu Portland, Brooklyn et surtout la G-League. Cette fois, c’est du côté des Hawks qu’il va tenter de relancer sa carrière.

La franchise a annoncé sa signature via un contrat « Exhibit 10 », ce qui lui permettra de participer au camp d’entraînement. Mais la concurrence s’annonce rude puisque les Hawks ont déjà 15 joueurs sous contrat NBA.

Pour Keon Johnson, la mission consiste moins à décrocher une place vacante qu’à forcer Atlanta à en créer une.

Le site officiel de la NBA précise d’ailleurs que les Hawks détiennent déjà ses droits en G-League et qu’ils pourraient même le couper avant le début du camp afin de l’envoyer chez leur équipe affiliée. Une possibilité qui montre que cette signature ressemble autant à une audition NBA qu’à une manière de sécuriser ses services pour la G League.

Une saison solide en G-League

Keon Johnson a retrouvé des couleurs à l’étage inférieur la saison dernière. Avec les Maine Celtics, il a tourné à 16,4 points, 5,3 rebonds, 3,8 passes et 1,1 interception en seulement 24 minutes de moyenne sur 15 rencontres.

Des chiffres qui lui ont permis de rappeler les qualités athlétiques qui avaient séduit les scouts avant la Draft. À l’époque, son potentiel physique avait même fait de lui l’un des arrières les plus intrigants de sa génération.

Mais depuis son arrivée en NBA, Keon Johnson n’a jamais trouvé de stabilité. Son irrégularité au tir et ses choix ballon en main ont limité son impact, malgré plusieurs passages où son explosivité lui avait permis de se montrer.

À Atlanta, le contexte ne sera pas beaucoup plus simple. Les Hawks ont encore renforcé leur rotation cet été, notamment avec Lu Dort, Aaron Wiggins et Dorian Finney-Smith, venus compléter un effectif déjà dense sur les postes extérieurs. La marge de manœuvre pour un joueur sous Exhibit 10 apparaît donc minimale…