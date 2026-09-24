Le rookie Bruce Thornton bluffé par Kevin Durant

Bien déterminé à passer le plus de temps possible sur le terrain, Kevin Durant a repris l’entraînement avec ses coéquipiers, et sa routine, devenue banale pour lui, continue d’impressionner les nouveaux venus à Houston. Bruce Thornton, choisi en 31e position de la dernière Draft, a ainsi découvert l’écart qui le séparait encore de la superstar lors d’une récente opposition à l’entraînement.

« La première fois qu’il a joué avec nous, c’était fou, je ne vais pas mentir », sourit le rookie. « J’ai appelé mes amis pour leur dire : ‘Il y a vraiment plusieurs niveaux dans ce sport.’ En défense, je me suis presque surpris à le regarder en me demandant s’il allait finir par rater un tir. Chaque fois qu’il shootait, le ballon entrait. »

L’ancien joueur vedette d’Ohio State ne se contente pas de le regarder lors des oppositions puisqu’il compte bien profiter de cette saison pour apprendre le maximum auprès de son prestigieux coéquipier.

« Je regarde sa préparation dès que j’en ai l’occasion, avant ou après mon propre entraînement. J’observe son souci du détail et le travail qu’il fournit. Tout est très efficace et cela se traduit directement sur le terrain. J’ai donc un excellent modèle que je pourrai observer pendant toute la saison. »

Une éponge au milieu des vétérans

De manière générale, Bruce Thornton est entouré d’une flopée de joueurs d’expérience pour progresser, qu’il s’agisse de Kevin Durant donc, mais aussi de Marcus Smart, Fred VanVleet ou encore Steven Adams.

« Je pose beaucoup de questions aux vétérans. J’ai interrogé Fred, KD, Steven… Je leur demande comment se comporter en professionnel au quotidien. Je sais que la saison va être très longue et j’ai la chance d’avoir de grands vétérans et un excellent staff pour m’aider tout au long de l’année », poursuit-il.

Mais il n’en oublie pas d’interroger les plus jeunes pour appréhender cette saison rookie assez particulière puisqu’il a déjà… 23 ans !

« Avec les jeunes comme Amen, Jabari, Reed ou Tari, j’essaie simplement d’être une éponge et de poser des questions. Ils possèdent davantage d’expérience que moi, donc je continue à les interroger. Je me répète toujours qu’il n’existe pas de question stupide. Lorsque vous ignorez quelque chose, il faut demander, car quelqu’un d’autre s’est probablement posé la même question. Ils m’aident beaucoup depuis le début de ce processus, ce qui me facilite les choses parce que tout est encore inconnu pour moi. Je ne sais pas vraiment ce qui m’attend ni comment tout va se dérouler, mais je dois être prêt à tout moment. »