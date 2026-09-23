Kevin Durant ne veut pas entendre parler de réduction de temps de jeu

La saison dernière, sur l’ensemble des 30 franchises, un seul joueur a passé davantage de temps que Kevin Durant sur les parquets NBA : son coéquipier Amen Thompson. Un temps de jeu impressionnant pour un joueur qui fêtera ses 38 ans la semaine prochaine, mais que l’intéressé ne considère pas comme un problème.

Interrogé sur la volonté de Rafael Stone et d’Ime Udoka de réduire son temps de jeu cette saison, Kevin Durant a d’abord répondu par une question aussi directe que révélatrice : « Pourquoi ? »

« Je suis meilleur lorsque je suis sur le terrain et l’équipe est meilleure lorsque je suis sur le terrain », a-t-il poursuivi lors du « Media Day » des Rockets. « Maintenant, si nous faisons le travail pendant les trois premiers quart-temps, ou même plus tôt dans le match, alors peut-être. Mais réduire mes minutes uniquement parce que je suis plus âgé ou parce que j’en ai beaucoup joué, ce n’est pas une raison suffisante. »

« Je m’entraîne pour pouvoir jouer 48 minutes »

Kevin Durant avait pourtant vécu un printemps compliqué. Titulaire lors de 78 matchs de saison régulière, il n’avait ensuite pu participer qu’à une seule des six rencontres de playoffs disputées par Houston.

L’ailier All-Star assure toutefois que ses blessures n’avaient aucun lien avec l’usure provoquée par son temps de jeu. Il s’était blessé en retombant sur le pied d’un adversaire, puis en heurtant le genou d’un coéquipier. À ses yeux, ces incidents de jeu ne justifient donc pas la mise en place d’une gestion particulière.

« C’est justement pour cela que je m’entraîne : pour pouvoir tenir sur la durée et jouer 48 minutes par soir », a-t-il insisté. « Je comprends les inquiétudes, mais si le match exige que je sois sur le terrain, je veux y être. »

Ime Udoka devra donc trouver le bon équilibre entre la volonté de préserver son leader en vue des playoffs et celle de Kevin Durant de rester sur le terrain dès que son équipe a besoin de lui. D’autant que Houston cherche encore à franchir le premier tour.

Son avenir à Houston attendra

Cette 20e saison pourrait par ailleurs être la dernière de Kevin Durant sous le maillot des Rockets. Le cinquième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA possède une « player option » de 46 millions de dollars pour l’exercice 2027/28, mais refuse pour le moment de se projeter au-delà de la campagne à venir.

« Je ne pense à rien de tout cela », a-t-il assuré. « J’ai pris du plaisir à venir travailler chaque jour. C’était agréable de suivre tout ce processus avec tout le monde. Je prends les journées les unes après les autres, c’est tout ce que je peux faire. Personne ne sait ce qui arrivera plus tard ou dans le futur. Pour l’instant, j’aime simplement venir travailler. »

Rafael Stone se montre toutefois optimiste quant à la possibilité de prolonger l’aventure. Le GM des Rockets assure que Durant lui avait fait part, à l’issue de la saison dernière, de son bonheur à Houston et de son envie de rester.

« Avec un joueur comme lui, il faut respecter sa carrière et tout ce qui l’accompagne », a expliqué le dirigeant. « Nous nous assiérons pour en parler à la fin de la saison, comme nous l’avons fait l’an dernier. Mais je m’attends à ce qu’il soit au moins aussi heureux qu’il l’était cet été. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36:25 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.