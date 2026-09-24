La LeBron Witness 10 prête à débuter une nouvelle ère

LeBron James arrive à Philadelphie avec une collection signature toute renouvelée. On a déjà vu cet été les premières images furtives de la future LeBron 24, voici à présent au tour de la LeBron Witness 10 de dévoiler ses contours à travers deux premiers coloris, l’un noir, l’autre blanc.

Après avoir pris le relais de la collection « Soldier », la ligne signature alternative « Wittness » de LeBron James en est déjà à sa 10e paire ! Celle-ci se démarque par son motifs à damier pour habiller la tige en mesh. La semelle intermédiaire sur laquelle on retrouve le logo « Crown » est enveloppée d»un revêtement extérieur en caoutchouc semi-translucide. Le « Swoosh » latéral et le logo sur la languette ressortent de la même couleur, en doré sur la version blanche et en gris métal sur le coloris noir.

Reste à savoir quand la campagne de promotion de la LeBron Witness 10 va réellement commencer. Sa sortie est attendue pour le cours du dernier trimester 2026, au prix de 105 dollars.

(Via SneakerNews)