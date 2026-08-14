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La LeBron 24 est la chaussure la plus légère de la gamme de LeBron James

Publié le 14/08/2026 à 10:54 Twitter Facebook

Nike a officiellement dévoilé la LeBron 24, le nouveau modèle signature de LeBron James. L’équipementier a notamment misé sur une nouvelle matière, le « KingKnit », afin d’alléger au maximum la chaussure.

lebron 24

Après plusieurs semaines durant lesquelles LeBron James avait été aperçu à l’entraînement avec des prototypes entièrement noirs aux pieds, la LeBron 24 se dévoile enfin.

Pour cette 24e chaussure signature, Nike a cherché à accompagner l’évolution du jeu du « King », désormais joueur des Sixers, avec un modèle plus léger que ses prédécesseurs.

La principale nouveauté se situe ainsi au niveau de l’empeigne avec l’apparition du « KingKnit », un nouveau matériau développé autour de deux types de maillage. C’est notamment grâce à cette conception que la LeBron 24 devient la chaussure signature la plus légère jamais proposée pour LeBron James.

Une semelle affinée

Visuellement, la filiation avec la LeBron 23 reste perceptible, mais Nike a également revu la structure générale de la chaussure. La marque a notamment ajouté un renfort en fibre de carbone au niveau du médio-pied, afin d’apporter davantage de stabilité, tout en réduisant le volume de la semelle. Un changement notable par rapport à certaines anciennes LeBron, longtemps caractérisées par leur aspect beaucoup plus massif.

Nike n’a toutefois pas encore détaillé l’ensemble des technologies utilisées pour l’amorti et les performances. Ces informations seront communiquées à l’approche de la commercialisation.

Plusieurs coloris ont déjà été présentés. C’est la version bleue baptisée « Shooting Star » qui ouvrira le bal, tandis que des déclinaisons argentée, jaune et rose ont également été dévoilées. Une version multicolore inspirée des célébrations du Nouvel An chinois est également prévue.

La Nike LeBron 24 « Shooting Star » est attendue pour le 17 novembre 2026, quelques semaines après les grands débuts de LeBron James sous le maillot de Philadelphie.

lebron 24

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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