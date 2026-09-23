Alperen Sengün : « Je veux être le meilleur joueur de la ligue »

Malgré une élimination très décevante au premier tour des playoffs face à des Lakers pourtant diminués, les Rockets ont fait le pari de la continuité. Il faut dire que les Texans ont eux aussi dû composer avec leur lot de circonstances atténuantes.

Après la blessure de Fred VanVleet, survenue en tout début de saison, celle de Kevin Durant est venue perturber l’équilibre de Houston au pire moment possible. Menés 3-0, les protégés d’Ime Udoka sont tout de même parvenus à faire douter les Californiens en remportant les Game 4 et 5 de la série.

Mais privés de leur leader offensif et de leur joueur le plus expérimenté, les coéquipiers d’Alperen Sengün ont finalement cédé face à une équipe de vétérans davantage habituée à ces moments. Un échec que le pivot turc entend surtout utiliser pour grandir.

« On les a battus dans toutes les statistiques, ils nous ont eus à l’expérience », a-t-il déclaré lors du Media Day. « Ils savaient quoi faire. Ils ont été plus calmes dans les moments chauds. C’était bien de pouvoir se battre avec des gars que je connais depuis quatre ou cinq ans, et avec qui on partageait cette ambition de se retrouver dans ce genre de position. On a échoué, mais il le faut pour pouvoir gagner. On va revenir plus forts cette saison. »

« C’est une bonne chose d’avoir de telles ambitions »

Une déception, forcément, mais aussi un moyen d’apprendre plus vite pour le pivot de 24 ans.

« Connaissant notre but, ce que l’on veut faire, j’ai beaucoup appris de la saison dernière, et je reviens plus fort mentalement », a-t-il expliqué. « C’est dur de jouer ici, les saisons sont longues et fatigantes. Tu perds des matches et ça t’affecte. Mais tous les ans, tu apprends, tu t’améliores et tu comprends mieux certaines choses. J’ai l’impression d’être dans cette position. »

Déjà double All-Star malgré son jeune âge, le vice-champion d’Europe s’est imposé comme l’un des leaders des Rockets. Un statut dans lequel il devrait être davantage épaulé la saison prochaine, balle en main comme dans le vestiaire, grâce au retour aux affaires de Fred VanVleet.

« Nous sommes vraiment heureux que Fred soit de retour », clame le poste 5. « C’est un joueur très important pour nous. Un excellent leader pour cette équipe, sur et en dehors du terrain. Il va nous soulager. Il portera le ballon, mettra tout le monde dans les bonnes positions. C’est peut-être ce qui nous manquait la saison dernière. Maintenant que Fred est de retour, nous aurons de meilleures occasions de nous montrer. »

De quoi offrir à Alperen Sengün encore davantage de liberté pour poursuivre l’un de ses objectifs personnels : devenir, un jour, le meilleur joueur de toute la NBA. Lui qui avait été échangé dès le soir de sa Draft sait que rien n’est jamais garanti dans cette ligue et qu’il faudra continuer à travailler pour s’y installer durablement.

« Je veux un jour devenir le meilleur joueur de cette ligue. C’est une bonne chose d’avoir de telles ambitions : cela fait de vous un meilleur joueur et une meilleure personne. Pour continuer à jouer dans cette ligue, il faut parvenir à y survivre. Chaque année, 60 nouveaux joueurs arrivent et on ne peut jamais se relâcher avant de partir à la retraite. Il faut travailler encore et encore. Il est difficile de jouer dans cette ligue, car elle regorge de talents. Mais j’aime cette pression, car elle me pousse à devenir meilleur chaque année. »

Alperen Şengün Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 20:41 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 28:57 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 32:29 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 76 31:31 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1 2025-26 HOU 72 33:18 51.9 30.5 69.1 3.0 5.9 8.9 6.2 3.3 1.2 3.2 1.1 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.