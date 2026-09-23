La Nike GT Cut 4 de Cade Cunningham fait le grand saut

Nike avait réservé une belle surprise aux fans de Cade Cunningham à un mois de la reprise de la saison régulière NBA. Le marché français va ainsi accueillir le modèle « PE » de la Nike GT 4 du meneur des Pistons.

Ligne la plus plébiscitée du grand public au sein de la collection Nike GT, la Nike GT Cut avait été la première a bénéficier d’un quatrième modèle, sorti en février dernier. Le design de cette Nike GT Cut 4 se veut résolument futuriste, avec une tige lisse assortie d’une base dentelée sur la partie extérieure. Sur le plan technique, la semelle est équipée d’une mousse « Zoom X 3.0 », une couche « Strobel Air Zoom » sur toute la longueur et un d’un stabilisateur « RBR-X » sous l’avant du pied.

Le coloris destiné à Cade Cunningham reprend à sa façon les couleurs des Pistons en y ajoutant une touche cosmique, avec une tige en bleu foncé et quelques touches de rouge, pour faire ressortir la virgule notamment. A noter que le logo de Cade Cunningham est également présent au niveau du talon.

La Nike GT Cut 4 « Cade Cunningham PE » sera disponible sur Basket4Ballers à partir de minuit au prix de 200 euros.