La Nike GT Cut 4 débarque ce week-end !

Le mois de février va démarrer très fort avec l’arrivée de la Nike GT Cut 4 sur le marché français dès ce week-end ! Aux côtés des Nike GT Run ou Jump, également issues de la gamme « Greater Than », la ligne « Cut » a rencontré le plus gros succès auprès du grand public et des joueurs pros depuis ses débuts et est donc la première à bénéficier d’une quatrième version.

Le design de cette Nike GT Cut 4 se veut résolument futuriste, avec une tige globalement sublimée par son bleu turquoise iridescent sur ce premier coloris « Preheat », une base dentelée sur la partie extérieure et des finitions en gris métallisé, sur les différents « Swoosh » notamment. Sur le plan technique, la semelle annonce du très lourd avec une association de mousse « Zoom X 3.0 », « RBR-X » complétée par une structure en Cushlon et agrémentée d’une unité Zoom Strobel.

En attendant la Nike GT Future, c’est cette Nike GT Cut 4 « Preheat » qui incarne le présent. Sa sortie en France est attendue pour ce dimanche, et sera à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.