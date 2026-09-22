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Ed Flynn devient le nouveau « Monsieur Challenge » des Knicks

Publié le 22/09/2026 à 12:10 Twitter Facebook

NBA – Jordan Brink parti à Chicago, Mike Brown aura un nouveau « Monsieur Challenge » à ses côtés en la personne d’Ed Flynn.

Mike BrownLes Finals 2026 l’ont encore démontré : le « challenge » n’est plus un simple gadget pour les entraîneurs, mais une véritable arme pour faire basculer une décision arbitrale, voire la dynamique d’un match.

Mike Brown et les Knicks avaient d’ailleurs excellé dans ce domaine face aux Spurs, avec notamment le travail de Jordan Brink en coulisses. « Jordan, c’est un maître dans ce domaine. Jordan fait ça depuis deux ans maintenant. Je m’en remets totalement à lui », disait de lui le coach de New York en juin dernier.

Mais l’assistant était en fin de contrat cet été et il a finalement pris la direction des Bulls, afin d’intégrer le staff de Tiago Splitter. Mike Brown devait donc lui trouver un successeur.

Selon le New York Post, c’est Ed Flynn qui sera désormais chargé de scruter les ralentis sur sa tablette avant d’aiguiller le coach des champions en titre sur l’utilisation de ses « challenges ».

Officiellement nommé assistant chargé des « situations spéciales », Ed Flynn sort de trois saisons à New Orleans, où il occupait le poste de coordinateur vidéo, après un précédent passage à Charlotte. L’arrivée de Jamahl Mosley chez les Pelicans en mai dernier a entraîné plusieurs changements, permettant à Ed Flynn de rebondir à New York.

Et les Knicks ne sont pas allés chercher leur nouveau spécialiste du « challenge » au hasard.

Durant la saison régulière 2025/26, New York avait été l’équipe la plus efficace de NBA dans cet exercice, avec 78,2 % de réussite sous la supervision de Jordan Brink. Juste derrière ? Les Pelicans d’Ed Flynn, à 74,4 %.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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