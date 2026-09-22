Breanna Stewart sanctionnée d’une faute technique… neuf ans plus tard

À deux minutes de la fin du match entre le Dream et le Liberty, New York accuse huit points de retard lorsque Breanna Stewart tente de marquer près du cercle. Contrée par Angel Reese, elle commet immédiatement une faute sur l’intérieure d’Atlanta avant de faire part de son mécontentement au corps arbitral.

Un excès de frustration sanctionné d’une faute technique. Un véritable événement puisque Breanna Stewart n’en avait plus reçu depuis… 2017 !

« C’était vraiment à cause de cette faute non sifflée », explique-t-elle après la rencontre. « Elle m’a frappé sur la main. Les arbitres doivent le voir, surtout celui qui est placé sur la ligne de fond. »

Cette faute technique a définitivement compliqué la tâche du Liberty. DeWanna Bonner a transformé le lancer franc, puis Angel Reese en a ajouté deux autres dans la foulée et New York n’est jamais parvenu à revenir.

Sabrina Ionescu en voulait davantage

Après la rencontre, Sabrina Ionescu a préféré rire de cette faute technique rarissime reçue par sa coéquipière.

« Si j’avais voulu voir Stewie prendre sa première faute technique depuis 2017, j’aurais voulu que ce soit quelque chose d’un peu plus animé », plaisante l’arrière du Liberty. « Parce que je pense qu’il y a beaucoup de joueuses qui font ça chaque soir sans prendre de faute technique. C’est quelqu’un de très posé. Elle parle toujours très gentiment aux arbitres et elle ne reçoit pas souvent de techniques. Donc je suis contente pour elle. »

L’épisode n’a en tout cas pas empêché Breanna Stewart de livrer une nouvelle grosse prestation avec 27 points et 14 rebonds. Depuis son retour de la Coupe du monde, elle affiche 26 points et 10,7 rebonds de moyenne sur les trois derniers matchs du Liberty.

« Je suis concentrée. Chaque soir, je veux tout donner sur le terrain », assure-t-elle. « Cela donne le ton pour mon équipe et lui montre le type de basket que nous allons jouer au cours du mois à venir et, je l’espère, au-delà. »