Le rookie Jaden Bradley signe un contrat classique à Toronto

Petit jeu de chaises musicales à Toronto. Sélectionné en 50e position de la dernière Draft, Jaden Bradley avait dans un premier temps signé un « two-way contract ». Finalement, nous apprend HoopsHype, il vient d’obtenir un contrat classique de quatre ans et 9,3 millions de dollars.

Si seule la première année est garantie, c’est tout de même une bonne nouvelle pour l’ancien d’Arizona, qui tournait à 13,3 points de moyenne la saison passée en NCAA, puis 6,4 points durant la Summer League avec les Raptors.

En signant ce nouveau contrat, Jaden Bradley libère ainsi un « two-way contract » pour un autre joueur. HoopsHype annonce que c’est Malachi Smith qui en profite.

Ce dernier avait d’abord été seulement invité au training camp des Raptors, après avoir été vu à Brooklyn. En 15 matchs avec les Nets, il tournait à 8,3 points, 3,4 rebonds et 3,3 passes de moyenne. Il avait surtout évolué en G-League, avec 39 rencontres chez les Long Island Nets, pour 14,5 points, 5,7 passes et 4,6 rebonds de moyenne.

Malachi Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BKN 15 23:56 48.5 43.5 100.0 0.8 2.6 3.4 3.3 0.9 0.8 0.9 0.3 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.