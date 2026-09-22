Fin de série pour les Wings, battues à Phoenix

Avant de se déplacer dans l’Arizona, Dallas restait sur une série de six victoires consécutives avec un dernier succès face à Phoenix. Les stars des deux formations se montrent dès les premières minutes. Paige Bueckers (30 points, 7 passes) sert Awak Kuier à 3-points pour l’ouverture du score avant d’inscrire ses premiers points sur une flèche à 3-points. Pour lui répondre, Alyssa Thomas (15 points, 11 rebonds, 12 passes) est impliquée sur les huit premiers points du Mercury, mais Phoenix court après le score après un nouveau tir primé d’Awak Kuier (13-8).

Dallas continue de mener lorsque les deux entraîneurs réalisent leurs premières rotations et les Texanes comptent sept points d’avance après dix minutes de jeu (26-19). Elles assoient leur domination dans la période suivante avec un 9-2 conclu par un tir primé de Maddy Siegrist (35-21).

Paige Bueckers porte les Wings

Le Mercury efface rapidement une partie de son retard en revenant à cinq longueurs, mais Phoenix se heurte à Paige Bueckers, qui alterne les points à mi-distance et les passes décisives. Juste avant la mi-temps, Alyssa Thomas trouve à deux reprises Kara Dunn, oubliée par la défense des Wings à 3-points, et Phoenix accuse quatre points de retard au moment de rejoindre les vestiaires (47-43).

Le Mercury reprend les commandes dès la reprise. Natasha Mack contre Jessica Sheppard, ce qui permet à Kahleah Copper de finir en contre-attaque. Dans la foulée, l’ailière sanctionne de loin tandis que l’intérieure réussit deux lancers francs (50-49). Dallas répond immédiatement et Paige Bueckers redonne l’avantage à son équipe avec un nouveau tir à mi-distance avant de planter à 3-points. Li Yueru convertit ensuite un 2+1 et les Wings reprennent dix points d’avance (64-54).

Le Mercury au bout du « money-time »

Pour voir Phoenix revenir, il faut attendre les cinq dernières minutes de la rencontre. Par deux fois, Kahleah Copper coupe dans le dos de la défense de Dallas et est servie par Alyssa Thomas. Cette dernière se charge de ramener le Mercury à deux points et Kahleah Copper égalise alors qu’il reste 40 secondes à jouer (81-81).

Paige Bueckers répond avec un nouveau tir à 3-points, puis Arike Ogunbowale et Kahleah Copper s’échangent des lancers francs. Sur une remise en jeu, Natasha Mack est laissée seule sous le cercle et Phoenix revient à un point avec moins de 15 secondes restantes à jouer. Sur la possession suivante, Arike Ogunbowale est défendue par Alyssa Thomas et Kahleah Copper, ce qui donne lieu à un entre-deux remporté par Kahleah Copper.

Le dernier ballon du Mercury arrive dans les mains d’Alyssa Thomas et, cette fois-ci, Kahleah Copper part dans le dos d’Awak Kuier pour finir au cercle. Paige Bueckers a l’occasion d’arracher la victoire, mais elle se manque à 3-points. Avec cette défaite 87-86, la série de six victoires de rang des Wings prend fin.